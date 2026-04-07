Operação mira grupo que movimentou R$ 60 milhões com tráfico e lavagem

De acordo com a polícia, a movimentação financeira atribuída à organização supera R$ 60 milhões nos últimos quatro anos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta terça-feira (7/4) a segunda fase da operação Monopólio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no Distrito Federal e em outros dois estados. As ações se concentraram na Estrutural, com 12 ordens judiciais, além de Ceilândia, Aparecida de Goiânia e São Paulo. A operação contou com o apoio das polícias civis de Goiás e de São Paulo.

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Segundo as investigações da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), 19 pessoas são alvo de indiciamento nesta fase, sob suspeita de integrar organização criminosa, além de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Na etapa anterior da operação, nove pessoas haviam sido denunciadas pelos mesmos crimes. O apontado como líder do grupo também responde por lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, a movimentação financeira atribuída à organização supera R$ 60 milhões nos últimos quatro anos. Apenas o líder teria movimentado mais de R$ 12 milhões no período. Uma das empresas usadas no esquema teria registrado mais de R$ 14 milhões em transações..

Os crimes investigados preveem penas que variam de 3 a 8 anos de prisão por organização criminosa, de 5 a 15 anos por tráfico de drogas e de 3 a 10 anos por lavagem de dinheiro.