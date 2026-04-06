Homem é preso após furtar televisão e tentar fugir de metrô em Taguatinga

Um homem foi preso em flagrante após furtar uma televisão de 32 polegadas de uma loja da Magazine Luiza, em Taguatinga (DF), na manhã deste domingo (5/4). Horas depois, ele foi localizado ao tentar fugir pelo metrô, na Estação Praça do Relógio.
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De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o suspeito chegou ao estabelecimento usando boné e mochila. Ele teria observado o movimento no local, pegado a caixa com o televisor e saído correndo.
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Funcionários perceberam a ação e foram atrás do homem. O gerente da loja acionou a polícia e repassou as características do suspeito.
Veja o vídeo:
O homem foi encontrado na estação de metrô e detido por seguranças até a chegada dos policiais. Em seguida, ele foi preso e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul.
A televisão furtada foi recuperada e devolvida à loja.