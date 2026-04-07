Convocação de presidente do BRB e secretário de Economia é aprovada na CLDF

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do DF aprova requerimentos de convocação do presidente do BRB, Nelson de Souza, e do secretário de Economia, Valdivino de Oliveira - (crédito: Ana Carolina Alves)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, por unanimidade, na manhã desta terça-feira (7/4), requerimentos de convocação do presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, e do secretário de Economia, Valdivino de Oliveira. A convocação do secretário é estendida também ao secretário adjunto, Daniel Izaías. A data da presença das autoridades na comissão será divulgada posteriormente.

No último dia 17 de março, a comissão havia aprovado o convite a Nelson de Souza e Daniel Izaías, então secretário de Economia. A audiência estava marcada para esta terça-feira (7/4), no entanto, as autoridades informaram que não poderiam comparecer.

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A atitude desagradou os parlamentares presentes na comissão, que aprovaram o requerimento de convocação por unanimidade. Estavam presentes três dos cinco distritais que fazem parte da CCJ: Thiago Manzoni (PL), Fábio Félix (Psol) e Chico Vigilante (PT). Os deputados Iolando (MDB) e Robério Negreiros (Podemos) não compareceram à sessão.

Repercussão

“Lamentavelmente, esse compromisso não foi honrado. A ausência dos convidados, principalmente diante da gravidade dos fatos, não é apenas um desrespeito a essa Comissão. É sobretudo um desrespeito ao cidadão do Distrito Federal, que tem o direito de saber o que está acontecendo com o Banco de Brasília”, afirmou Thiago Manzoni.

O deputado Chico Vigilante também lamentou a ausência das autoridades. "A pessoa que não cumpre a palavra não merece respeito. Nós tínhamos voto para aprovar a convocação anteriormente, mas, devido à disponibilidade dos próprios, transformamos em convite e eles não apareceram", disse.

"Há uma demanda social muito grande para que a gente preste informações à população sobre a situação do BRB. A situação que vivemos é grave, a população pede respostas o tempo inteiro. Se essa casa não toma uma providência, ela sai desmoralizada", disparou Fábio Félix.