Na Sua Hora volta ao Terraço Shopping com atendimentos noturnos

Em oito meses de funcionamento, o projeto já realizou mais de 2.500 atendimentos - (crédito: | Foto: João Marcos Teixeira/Ascom Sejus-DF)

* Ana Carolina Alli

O projeto Na Sua Hora volta ao estacionamento do Terraço Shopping nesta quarta (8/4) e quinta-feira (9/4), das 15h às 21h. Com serviços públicos essenciais à população do Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, a ação tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos atendimentos públicos fora do horário comercial, beneficiando especialmente quem encontra dificuldades para buscar serviços durante o dia. A proposta é levar estrutura e comodidade a espaços de grande circulação, como centros comerciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esta é a terceira vez que a versão noturna e itinerante do programa Na Hora é realizada no local. Ao todo, já foram promovidas 11 edições em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal.

Leia também: Justiça derruba leis que ampliavam uso de painéis publicitários no Distrito Federal

Em oito meses de funcionamento, o programa Na Sua Hora realizou mais de 2.500 atendimentos, passando por locais como Deck Norte, Terraço Shopping, Águas Claras, Boulevard e Pier 21.