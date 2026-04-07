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Serviço Público

Na Sua Hora volta ao Terraço Shopping com atendimentos noturnos

Esta é a terceira vez que a versão noturna e itinerante do programa Na Hora é realizada no local. Atendimentos ocorrerão nesta quarta (8/4) e quinta-feira (9/4)

Em oito meses de funcionamento, o projeto já realizou mais de 2.500 atendimentos - (crédito: | Foto: João Marcos Teixeira/Ascom Sejus-DF)
Em oito meses de funcionamento, o projeto já realizou mais de 2.500 atendimentos - (crédito: | Foto: João Marcos Teixeira/Ascom Sejus-DF)

Ana Carolina Alli

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O projeto Na Sua Hora volta ao estacionamento do Terraço Shopping nesta quarta (8/4) e quinta-feira (9/4), das 15h às 21h. Com serviços públicos essenciais à população do Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal, a ação tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos atendimentos públicos fora do horário comercial, beneficiando especialmente quem encontra dificuldades para buscar serviços durante o dia. A proposta é levar estrutura e comodidade a espaços de grande circulação, como centros comerciais.

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Esta é a terceira vez que a versão noturna e itinerante do programa Na Hora é realizada no local. Ao todo, já foram promovidas 11 edições em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal.

Em oito meses de funcionamento, o programa Na Sua Hora realizou mais de 2.500 atendimentos, passando por locais como Deck Norte, Terraço Shopping, Águas Claras, Boulevard e Pier 21.

Nesta edição, serão oferecidos serviços de órgãos como Detran-DF, Caesb, Codhab, Secretaria de Economia do DF (Seec-DF), BRB Mobilidade e Procon-DF. Entre os atendimentos disponíveis estão emissão de documentos, negociação de débitos, orientações ao consumidor, regularização habitacional e serviços relacionados ao transporte público.

Serviço

Na Sua Hora — Atendimento Noturno
Local: Terraço Shopping
Datas: quarta-feira (8) e quinta-feira (9)
Horário: das 15h às 21h 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/04/2026 18:31 / atualizado em 07/04/2026 18:32
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