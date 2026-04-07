Criminosos se passavam por delegados e exigiam pagamentos via PIX das vítimas

Cinco pessoas foram presas na operação - (crédito: PCDF/Divulgação)

Falsos delegados de polícia acusados de fraude foram alvos de uma operação da Divisão de Defraudações e Falsificações da Polícia Civil do DF (Difraudes/PCDF), nesta terça-feira (7/4). Segundo as investigações, o grupo criminoso exigia das vítimas pagamentos via Pix com a alegação de que respondiam a inquéritos policiais.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e cinco pessoas foram presas. As ordens judiciais foram executadas nas cidades mineiras de Contagem, Lagoa Santa e Belo Horizonte.

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A ação revelou como os autores enganavam as vítimas para fazerem transferências via Pix para as contas dos estelionatários. Eles alegavam que elas eram investigadas por lavagem de dinheiro e, por isso, o pagamento ajudaria nas apurações.



Nas casas dos alvos, a polícia apreendeu celulares, computadores e documentos relacionados às fraudes. O material será analisado e as investigações seguem para identificar outros envolvidos no esquema.