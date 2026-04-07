PM de Goiás prende traficantes e encontra quase 600 porções de drogas

Drogas foram encontradas em carro e em sacolas - (crédito: PMGO/Divulgação)

Policiais militares da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) apreenderam quase 600 porções de drogas — entre maconha, cocaína, ecstasy e crack — com traficantes, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. A apreensão ocorreu na segunda-feira (6/4).

A investigação começou com o monitoramento de um foragido da Justiça, que dirigia uma Doblô. Ao perceber a aproximação da viatura, ele acelerou o carro e entrou em um lote residencial. No banco do passageiro, os militares encontraram várias porções de drogas.

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Dentro da casa, um homem arremessou, pelo muro, uma sacola com cinco porções de maconha, duas de cocaína, 55 de crack e 83 de ecstasy, além de uma balança de precisão e R$ 162. Ele também foi detido.

Os policiais entraram na casa e encontraram mais dois homens. A dupla alegou que estava no local para comprar drogas. O condutor do carro foi alcançado nos fundos da casa, quando tentava pular o muro.

Em outra sacola, a polícia apreendeu o restante das drogas. No total, foram interceptados 121 porções de maconha, três de cocaína, 97 de crack, 354 de ecstasy, balança de precisão e R$ 531.