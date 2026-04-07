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Esquema milionário de energia desviada sustentava "fazendas" de criptomoedas

Nesta nova fase, a PCDF desmantelou outros dois locais que funcionavam para a engrenagem criminosa. Ambos estão localizados na região de Capão Cumprido, em São Sebastião

Usinas funcionavam em São Sebastião - (crédito: PCDF/Divulgação)
Usinas funcionavam em São Sebastião - (crédito: PCDF/Divulgação)

Vinte equipamentos de mineração avaliados em R$ 720 mil foram apreendidos na 3ª fase da Operação Satoshi, que investiga um esquema de furto de cabos de internet, telefonia e energia elétrica usados para alimentar usinas clandestinas de mineração de criptomoedas. A ação ocorreu nesta terça-feira (7/4) e foi coordenada pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

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Nesta nova fase, a PCDF desmantelou outros dois locais que funcionavam para a engrenagem criminosa. Ambos estão localizados na região de Capão Cumprido, em São Sebastião. Além das 20 máquinas, foram apreendidos dois transformadores de grande porte, avaliados em R$ 200 mil, computadores e utensílios utilizados na operação criminosa.

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Leia também: Usinas clandestinas de criptomoedas operavam com energia furtada no DF

A ação contou com apoio da Neoenergia e com policiais civis lotados na Divisão de Operações Aéreas (DOA) . Segundo o delegado responsável, Ronney Augusto Matsui, o grupo subtraiu cerca de R$ 720 mil de energia elétrica da concessionária.

Primeira fase


Em 7 de janeiro, os policiais descortinaram o primeiro imóvel do grupo. Na primeira casa, encontraram 47 equipamentos de mineração. “Eles (os criminosos) movimentavam, em cada uma, R$ 100 mil em desvio de furto de energia por mês. Os equipamentos apreendidos são avaliados em R$ 5 mil cada”, pontuou.

A polícia identificou o principal suspeito da quadrilha. Trata-se de Roberio de Oliveira Rocha. As investigações seguem para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos, inclusive no que se refere a eventual esquema de organização criminosa e lavagem de dinheiro vinculado à destinação da vantagem e comercialização do produto do crime.

 

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/04/2026 18:27
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