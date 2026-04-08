Morre Néio Lúcio, produtor cultural e criador do Concerto Cabeças

O ator, diretor de teatro e produtor cultural Néio Lúcio morreu na noite de terça-feira (7/4). Ele era um dos principais articuladores do Concerto Cabeças, projeto precursor da ocupação de espaços públicos na capital federal para eventos artísticos. Foi Néio o idealizador, produtor e apresentador de todas as edições do concerto, que lançou cantores e compositores, como Oswaldo Montenegro, Cássia Eller, Renato Mattos, Eduardo Rangel, e os grupos Liga Tripa, Mel da Terra e Pessoal do Beijo.

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Segundo Renato Matos, cantor, compositor e amigo de Néio, o produtor cultural estava com problemas no coração há um tempo e teve uma decaída nos últimos dias. "Estou muito triste, porque é uma grande perda. Sequer consegui dormir com a notícia. Ele era um irmão querido", comentou.

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Em dezembro de 1978, Néio Lúcio transformou uma lojinha nos fundos da comercial da 311 Sul no centro irradiador do que era a cultura brasiliense na época. "Ele foi o grande articulador", lembrou o pesquisador e documentarista Moacir Macedo, em entrevista ao Correio em 2023.

"O Concerto Cabeças era a ponta do iceberg da nossa presença na cidade, nosso woodstockzinho candango, o fim da rebeldia dos anos 1970", comparou o poeta Nicolas Behr, em depoimento para um documentário sobre o projeto, lançado há três anos.

As apresentações do movimento, ocorridas em plena ditadura, se deram do fim dos anos 1970 até o fim dos anos 1980, sempre nos últimos domingos de cada mês. Foi por meio do Concerto Cabeças que os brasilienses ocuparam o "grande quintal coletivo" da capital para difundir arte.

Ainda não há informações sobre o velório de Néio Lúcio.