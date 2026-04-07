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Motorista atropela e mata pedestre na BR-060

O grave acidente ocorreu próximo ao Parque Leão, sentido Taguatinga. Informações preliminares dão conta de que o condutor teria tentado desviar de um pedestre na via quando o atropelou

Caso ocorreu na noite desta terça, em Taguatinga - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Caso ocorreu na noite desta terça, em Taguatinga - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem morreu ao ser atropelado por um carro na noite desta terça-feira (7/4), na BR-060, próximo ao Parque Leão, sentido Taguatinga. Após o atropelamento, o motorista colidiu o veículo contra uma árvore às margens da rodovia. 

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O condutor estava na direção de um Celta preto. Informações preliminares dão conta de que ele teria tentado desviar de um pedestre na via quando o atropelou. A identidade da vítima não foi informada. 

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Depois, o motorista perdeu a direção do carro e colidiu contra uma árvore. A concessionária responsável pela via, Triunfo, junto à equipe da UTI Vida, prestou os primeiros socorros à vítima atropelada, mas sem sucesso.

Militares do Corpo de Bombeiros prestaram socorro ao motorista e ao passageiro do carro. Eles não se feriram e não precisaram de encaminhamento ao hospital. A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada para realização da perícia. O local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 07/04/2026 22:16
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