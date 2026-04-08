Velório de Néio Lúcio será nesta quinta (9/4), no Espaço Renato Russo

O ator, diretor teatral e produtor cultural Néio Lúcio será velado na quinta-feira (9/4), das 13h30 às 16h30, no Espaço Renato Russo, na 508 Sul. O sepultamento, por sua vez, ocorre às 17h30, no Campo da Esperança da Asa Sul. Criador do Concerto Cabeças, ele morreu nesta quarta-feira (8), aos 73 anos. Segundo o amigo Renato Matos, o artista sofria de problemas no coração.

Em plena ditadura, do fim dos anos 1970 aos anos 1980, Néio foi idealizador, produtor e apresentador de todas as edições do Concerto Cabeças, projeto precursor da ocupação de espaços públicos na capital federal para eventos artísticos. O projeto, realizado sempre no último domingo do mês, foi responsável por lançar artistas como Oswaldo Montenegro, Renato Mattos e Cássia Eller.

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Ao Correio, Renato destacou que o diretor de teatro foi o responsável pelo tropicalismo de Brasília. "Ele criou o concerto Cabeças, um acontecimento que está incrustado na história de Brasília, tendo uma importância tão grande quanto a nossa cidade. Néio era um artista completo", disse o cantor.

O poeta Nicolas Behr, por sua vez, classificou Néio como "o cabeça do Concerto Cabeças", cujo papel foi fundamental na transformação de Brasília e humanização da "maquete" e da ocupação dos espaços públicos. "Ele deixou seu legado na arte, história, força e vibração. Que siga na luz", desejou.

O ex-governador Rodrigo Rollemberg também lamentou a perda do produtor cultural, destacando, em homenagem nas redes sociais, o legado do amigo. "Néio era um ídolo para muitos de minha geração. Um cara que irradiava alegria, beleza, criatividade. Fez no Concerto Cabeças a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Lúcio Costa amava como ele soube interpretar e viver a cidade", declarou.