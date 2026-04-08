Incêndio atinge carcaças de veículos em ferro-velho na Estrutural

Incêndio ocorreu em um ferro-velho na Estrutural. Não houve feridos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio de grandes proporções atingiu um ferro-velho localizado na última rua da Estrutural, no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter as chamas, que consumiam diversas carcaças de veículos empilhadas no local. Graças ao uso de linhas de mangueiras pressurizadas, os militares conseguiram extinguir o fogo e realizar um trabalho preventivo de rescaldo, evitando que o incêndio se alastrasse para os lotes adjacentes.

O fato ocorreu por volta das 23h30 desta terça-feira (7/4). De acordo com a corporação, o proprietário do estabelecimento estava presente, mas não soube informar o que teria dado início ao fogo. Após o controle total da situação, o local foi deixado sob a responsabilidade do filho do dono do ferro-velho.

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A perícia de incêndio foi acionada para investigar as causas do sinistro e determinar se o início das chamas foi acidental ou criminoso. Apesar da intensidade do fogo e dos danos materiais às carcaças, não houve registro de feridos durante a operação, que durou parte da madrugada até a total segurança da área.