Feira das Orquídeas e Plantas reúne 15 mil espécies no Guará

Feira de Orquídeas será nos dias 16 a 19 de abril, na Casa da Cultura, no Guará - (crédito: Divulgação)

Brasília recebe, a partir da próxima semana, na quinta-feira (16/4), a 5ª edição da Feira das Orquídeas & Plantas, evento que se consolidou no calendário da capital como um ponto de encontro para colecionadores e entusiastas da jardinagem.

Com entrada gratuita, a feira será realizada na Casa da Cultura do Guará e contará com mais de 15 mil exemplares, que variam de espécies populares até plantas raras vindas de diversas regiões do Brasil e do mundo. O público poderá visitar o espaço das 8h às 18h, contando com estrutura de praça de alimentação e facilidade de acesso via metrô.

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O organizador do evento, André Marques, destaca que a curadoria foi pensada para atender desde o iniciante até o orquidófilo experiente. “Vamos ter exemplares que vão das mais comuns até as mais raras para atender tanto um leigo que se encanta quanto a um colecionador experiente”, afirmou.

Entre as atrações confirmadas está a Grammatophyllum speciosum, conhecida como a maior orquídea do mundo, além de uma vasta coleção de micro-orquídeas. O evento também busca incentivar o cultivo doméstico, que teve um crescimento expressivo nos últimos anos, oferecendo consultoria técnica dos produtores aos visitantes.

Para quem frequenta, a variedade e o ambiente familiar são os grandes atrativos. A dona de casa Eliete Alves, 59 anos, participou da edição anterior e destaca a experiência como um passeio completo. “Incrível a variedade de plantinhas e flores que encontramos por lá. Irresistível sair de mãos vazias. Recomendo como passeio para todas as famílias”, contou.

A feira segue até o domingo (19/4), aproveitando a localização estratégica do Guará para atrair moradores de todo o Distrito Federal interessados em levar um pouco da natureza para dentro de casa.

Serviço

Data: 16 a 19 de abril;

Horário: 8h às 18h;

Local: Casa da Cultura do Guará (próximo à estação Feira do Metrô);

Entrada Franca.