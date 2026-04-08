Oficina gratuita de longevidade chega ao Boulevard Shopping

A ação, realizada pelo Super Cérebro, será conduzida pela equipe multidisciplinar e terá dez alunos por horário. - (crédito: Reprodução: Tato Marketing)

O Boulevard Shopping Brasília recebe, em 11 de abril, uma oficina gratuita de longevidade voltada ao público acima de 45 anos, com turmas às 14h, 15h10 e 16h10, no primeiro piso.

A ação, realizada pela franquia de educação Super Cérebro, será conduzida pela equipe multidisciplinar para 10 alunos por horário. As inscrições serão feitas no local do evento, e a participação é por ordem de chegada.

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A metodologia une estímulos cognitivos e interação social em atividades dinâmicas. Com foco no desenvolvimento integral, o Super Cérebro apresenta uma experiência prática que combina habilidades cognitivas e socioemocionais, como memória, concentração e raciocínio lógico, além de incentivar a convivência e o bem-estar.

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Durante a oficina, os participantes terão contato com atividades lúdicas e desafios que estimulam o cérebro. A programação combina dinâmicas individuais e em grupo. Na chegada, o público é recepcionado com um desafio de aquecimento. Em seguida, participa de uma apresentação com demonstração e prática do ábaco japonês Soroban, instrumento milenar de cálculo. O ditado de números simples surge como um desafio relâmpago que envolve todos os presentes.

Para encerrar, entram em cena jogos clássicos de raciocínio lógico, como Hora do Rush, 4Ts e o tradicional Tangram. A programação inclui ainda o jogo de adivinhação Concept e opções de cartas como Bohnanza, Dobble e Timeline.

“Acreditamos na importância de abrir espaços de convivência que proporcionem experiências enriquecedoras para todos os públicos. Isso reforça nosso compromisso em oferecer atividades que vão além do entretenimento, promovendo bem-estar e desenvolvimento”, afirma Rafael Mendonça, gerente de marketing do shopping.

Serviço:

Oficina gratuita de longevidade – Super Cérebro no Boulevard Shopping Brasília

Data: 11 de abril (sábado)

Horários: 14h, 15h10 e 16h10Local: Piso 1 - em frente à D’Presentes

Inscrições: No local, e a participação é por ordem de chegada

Vagas: 10 participantes por turma

Classificação indicativa: a partir de 45 anos



