Literatura juvenil mergulha no cotidiano das escolas públicas

Lançamento do livro Beijo Elétrico ocorre no dia 20 de abril, no Bar Beirute - (crédito: Divulgação)

A adolescência nas "quebradas" de Brasília ganha voz e contornos lúdicos na nova obra da escritora e jornalista Maria Amélia Elói. O livro Beijo elétrico, que será lançado em 20 de abril no Bar Beirute (109 Sul), reúne 15 contos ambientados em salas de aula de regiões como Ceilândia, Paranoá e Taguatinga.

Com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e ilustrações de André Cerino, a obra busca ser um abraço literário para jovens que enfrentam as complexidades de uma fase marcada por mudanças intensas, ansiedade e busca por identidade.

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As histórias transitam com fluidez entre o realismo e o fantástico. No conto "Clube de Leitura", por exemplo, uma aluna do Paranoá, que inicialmente frequenta as reuniões apenas por pontos extras, vê sua vida se transformar após uma enchente inundar sua casa — momento em que a ficção e a realidade se fundem por meio dos conselhos de um calango sábio.

Já em "Cápsula do Tempo", a rotina escolar é quebrada pela descoberta de uma garrafa enterrada há seis décadas, que motiva uma turma a trocar o tradicional amigo oculto por um show de talentos repleto de performances inusitadas, desde "dancinhas de extraterrestre" até competições de slam.

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Para Maria Amélia, mestre em Teoria da Literatura pela Universidade de Brasília (UnB), a ambientação escolar é fundamental para criar conexão com o leitor. "Procurei ambientar a maior parte das histórias em salas de aula, misturando realidade e ficção", afirma a autora, que também incluiu no livro um glossário de expressões brasilienses e um mapa das regiões administrativas citadas.

O projeto vai além das livrarias: como contrapartida social, 120 exemplares serão doados para a rede pública de ensino, acompanhados de rodas de conversa com alunos do 8º e 9º anos para debater temas como bullying, desigualdade e saúde mental.

As ilustrações em estilo cartum de André Cerino reforçam o tom acessível da obra, dialogando diretamente com a estética juvenil. Entre personagens que descobrem poderes inusitados — como a menina que dá o "beijo elétrico" do título — e jovens que sonham em casar ou se tornar astronautas, o livro oferece um retrato sensível da juventude do Distrito Federal. Segundo a autora, a intenção é que os adolescentes se sintam representados em suas potências e vulnerabilidades.

Maria Amélia Elói é jornalista e mestre em Teoria da Literatura pela UnB (foto: Arquivo pessoal )

Serviço

Lançamento: Livro Beijo elétrico, de Maria Amélia Elói (Editora Ninho da Palavra)

Data: 20 de abril (segunda-feira)

Horário: A partir das 18h

Local: Bar Beirute – CLS 109, Bloco A, Loja 2/4 – Asa Sul

Valor do livro: R$ 40

Informações: (61) 98226-2607 / meduardaassessoria@gmail.com