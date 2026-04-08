Literatura juvenil mergulha no cotidiano das escolas públicas

A adolescência nas "quebradas" de Brasília ganha voz e contornos lúdicos na nova obra da escritora e jornalista Maria Amélia Elói. O livro Beijo elétrico, que será lançado em 20 de abril no Bar Beirute (109 Sul), reúne 15 contos ambientados em salas de aula de regiões como Ceilândia, Paranoá e Taguatinga.
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Com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e ilustrações de André Cerino, a obra busca ser um abraço literário para jovens que enfrentam as complexidades de uma fase marcada por mudanças intensas, ansiedade e busca por identidade.
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As histórias transitam com fluidez entre o realismo e o fantástico. No conto "Clube de Leitura", por exemplo, uma aluna do Paranoá, que inicialmente frequenta as reuniões apenas por pontos extras, vê sua vida se transformar após uma enchente inundar sua casa — momento em que a ficção e a realidade se fundem por meio dos conselhos de um calango sábio.
Já em "Cápsula do Tempo", a rotina escolar é quebrada pela descoberta de uma garrafa enterrada há seis décadas, que motiva uma turma a trocar o tradicional amigo oculto por um show de talentos repleto de performances inusitadas, desde "dancinhas de extraterrestre" até competições de slam.
Para Maria Amélia, mestre em Teoria da Literatura pela Universidade de Brasília (UnB), a ambientação escolar é fundamental para criar conexão com o leitor. "Procurei ambientar a maior parte das histórias em salas de aula, misturando realidade e ficção", afirma a autora, que também incluiu no livro um glossário de expressões brasilienses e um mapa das regiões administrativas citadas.
O projeto vai além das livrarias: como contrapartida social, 120 exemplares serão doados para a rede pública de ensino, acompanhados de rodas de conversa com alunos do 8º e 9º anos para debater temas como bullying, desigualdade e saúde mental.
As ilustrações em estilo cartum de André Cerino reforçam o tom acessível da obra, dialogando diretamente com a estética juvenil. Entre personagens que descobrem poderes inusitados — como a menina que dá o "beijo elétrico" do título — e jovens que sonham em casar ou se tornar astronautas, o livro oferece um retrato sensível da juventude do Distrito Federal. Segundo a autora, a intenção é que os adolescentes se sintam representados em suas potências e vulnerabilidades.
Serviço
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Lançamento: Livro Beijo elétrico, de Maria Amélia Elói (Editora Ninho da Palavra)
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Data: 20 de abril (segunda-feira)
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Horário: A partir das 18h
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Local: Bar Beirute – CLS 109, Bloco A, Loja 2/4 – Asa Sul
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Valor do livro: R$ 40
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Informações: (61) 98226-2607 / meduardaassessoria@gmail.com