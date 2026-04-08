Com direito à sessão de filme, casal internado celebra 46 anos de casados

Enquanto se recuperam de problemas de saúde, Maria de Fátima Froes, de 64 anos, e Genario Carneiro de Aguiar, 73, comemoram, nesta quarta-feira (08/04), 46 anos de casamento na UTI do Hospital Brasília, onde estão internados. O casal, que passou dias sem contato, começou as celebrações na última segunda-feira com o reencontro no jardim da unidade.
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Hoje, para celebrar a data, a equipe assistencial do hospital organizou uma sessão de filme. Eles assistiram juntos ao filme Como eu era antes de você, longa escolhido por Aguiar. Segundo ele, a chave para um relacionamento duradouro é a parceria. “O segredo é ser cúmplice um do outro”, afirma.
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Maria de Fátima está internada desde 25 de março por causa de uma fratura no tornozelo decorrente de uma queda. Ela também foi diagnosticada com pneumonia. Já Aguiar está hospitalizado desde fevereiro devido a uma infecção na próstata. Eles aproveitam o momento em que celebram a vida compartilhada para matar as saudades do tempo que passaram afastados.
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