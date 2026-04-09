Chuvas e trovões ainda podem "assombrar" o DF nesta quinta (9/4)

Bom dia, Brasília! Dia será de chuvas e tempo fechado - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O dia amanheceu frio na capital, nesta quinta-feira (8/4), e as cenas de chuvas e trovões podem se repetir no final da tarde. A mínima registrada foi 18°C, mas a temperatura do início da tarde pode contrariar as peças de frio, com uma subida para 29°C. Ainda de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal segue sob aviso laranja; com alerta para a possibilidade de pancadas intensas de chuva.

Segundo o meteorologista do instituto, Danilo Siden, as primeiras nuvens devem se formar no céu em torno das 17h, com forte possibilidades de chuvas isoladas até o início da noite. "Já a umidade do ar segue em alta, com uma máxima de 95%", descreve o especialista.

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Já a mínima, varia pouco, chegando à 60% no teor de vapor d'água no ar. Ou seja: os brasilienses podem ficar despreocupados com típico desconforto do ar seco do Centro-Oeste, mas vale carregar uma sombrinha durante o dia.