Chuvas e trovões ainda podem "assombrar" o DF nesta quinta (9/4)

O dia amanheceu frio na capital, nesta quinta-feira (8/4), e as cenas de chuvas e trovões podem se repetir no final da tarde. A mínima registrada foi 18°C, mas a temperatura do início da tarde pode contrariar as peças de frio, com uma subida para 29°C. Ainda de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal segue sob aviso laranja; com alerta para a possibilidade de pancadas intensas de chuva.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo o meteorologista do instituto, Danilo Siden, as primeiras nuvens devem se formar no céu em torno das 17h, com forte possibilidades de chuvas isoladas até o início da noite. "Já a umidade do ar segue em alta, com uma máxima de 95%", descreve o especialista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Já a mínima, varia pouco, chegando à 60% no teor de vapor d'água no ar. Ou seja: os brasilienses podem ficar despreocupados com típico desconforto do ar seco do Centro-Oeste, mas vale carregar uma sombrinha durante o dia.