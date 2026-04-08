Cachorro é resgatado após ficar preso em concreto no Paranoá

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou, na manhã desta quarta-feira (8/4), um filhote de cachorro que estava preso em concreto descartado irregularmente em via pública, nas proximidades do Condomínio Del Lago, no Paranoá.

A corporação foi acionada por volta das 6h30 e enviou uma viatura de socorro ao local. Ao chegarem, os militares encontraram um filhote de Pastor Malinois, com cerca de dois meses de idade, imobilizado em meio ao material endurecido. O animal apresentava escoriações provocadas pela aderência do cimento à pele.

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No procedimento, os bombeiros quebraram o concreto para liberar o cão. A operação durou aproximadamente duas horas e meia.

Após a retirada, o filhote foi encaminhado para atendimento em uma clínica veterinária parceira do 10º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) do Paranoá, onde receberia os primeiros cuidados.

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Segundo o CBMDF, nenhum tutor foi identificado até o momento. O cachorro deverá ser disponibilizado para adoção após a recuperação.

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