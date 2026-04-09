Paranoá terá atendimento gratuito do Hospital Veterinário para cães e gatos

A partir da próxima segunda-feira (13/4), moradores do Paranoá terão acesso a atendimento veterinário gratuito para cães e gatos por meio da unidade móvel do Hospital Veterinário Público. O veículo ficará estacionado na administração regional e deve permanecer na região pelos próximos dois meses.

A ação também integra o evento GDF na Sua Porta, realizado entre 13 e 17 de abril, das 9h às 16h, com a oferta de 250 vagas para castração gratuita de cães e gatos.

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A unidade móvel realiza atendimentos básicos, com distribuição de 10 senhas diárias a partir das 8h. Entre os serviços estão triagem clínica, exames laboratoriais, curativos simples, aplicação de medicamentos e orientações aos tutores.

Nos primeiros meses de 2026, o serviço realizou 422 atendimentos. Em 2025, foram 1.800 e, em 2024, mais de 2 mil. Além de ampliar o acesso aos cuidados veterinários, a ação busca incentivar a guarda responsável e garantir assistência contínua aos animais.

*Com informações da Sepan-DF



