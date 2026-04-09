Dona de casa conta que foi agredida ao tentar chamar polícia

Raimunda disse que tentaram impedi-la de ligar para a polícia - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Raimunda Nonato, 50 anos, dona de uma das casas atingidas por um trator , na manhã desta quinta-feira (9/4), no Condomínio Mirante da Serra Villa Rabela, em Sobradinho II, afirmou que foi atacada pelo motorista do trator quando tentou ligar para as autoridades. “Quando eu peguei meu celular para ligar para a polícia e para os bombeiros, ele me segurou pela blusa e tentou tirar o celular da minha mãe”, contou. Raimunda disse que, devido à tentativa do motorista, sua blusa rasgou.

Ela conta que chegou a comentar com outras pessoas que estavam perto de um teatro, que a manobra não daria certo. “Eu fui ao mercado de manhã e falei para eles que a pista era muito inclinada para o trator”, afirmou.

Raimunda revela que, após a batida do trator nas casas, o motorista não prestou socorro e ainda debochou da situação. “Ele saiu do trator e ficou rindo enquanto ia embora”, disse. Para a moradora, a atitude foi uma “tentativa de homicídio”.

As duas casas atingidas foram interditadas pela defesa civil. No período da tarde, o administrador, conselho tutelar e equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) compareceram ao local para prestar apoio às famílias. Até o momento da publicação desta matéria, ainda não havia uma definição do destino das duas famílias.

A criança encaminhada ao hospital está estável e sem risco de morte.