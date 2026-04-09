InícioCidades DF
CB.Poder

Secretário defende vínculo entre trabalhadores e aplicativos

Em entrevista ao CB.Poder, Thales Mendes, titular do Trabalho no DF, falou que é preciso estabelecer um diálogo para que esses profissionais tenham a garantia dos direitos trabalhistas

Thales Mendes, secretário de Trabalho, é o entrevistado do CB.Poder desta quinta-feira (9/04) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Thales Mendes, secretário de Trabalho, é o entrevistado do CB.Poder desta quinta-feira (9/04) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Manuela Sá*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O secretário de Trabalho do Distrito Federal (DF), Thales Mendes, defendeu, nesta quinta-feira (9/04), durante entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —  que “precisa existir algum tipo de vínculo dos trabalhadores de aplicativo com as empresas que prestam esse serviço”. Aos jornalistas Sibele Negromonte e Ronayre Nunes, Mendes também falou que é preciso estabelecer um diálogo para que esses profissionais tenham a garantia de seus direitos trabalhistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

De acordo com Mendes, não é justo que empresas montem escritórios, recrutem pessoas e achem que não têm vínculo com esses trabalhadores. O secretário destacou o papel do vínculo em diferentes situações. "É preciso que ele tenha garantias e que todos os seus benefícios previdenciários sejam respeitados porque, na hora em que o trabalhador sofre um acidente, quem paga a conta? O trabalhador ou a empresa para a qual ele prestava o serviço?”, questionou.   

O secretário também falou sobre a uberização do trabalho, termo que se refere ao modelo de negócios informal em plataformas digitais, que, muitas vezes, resulta na precarização dessas profissões. Para Mendes, esse tema requer conversas aprofundadas, tendo em vista a situação de vulnerabilidade em que vários desses profissionais se encontram. “Muitas pessoas vão para esses trabalhos porque não têm alternativa. É uma forma de sobreviver e dar dignidade para a sua família”, completou. 

Mendes disse que os estados estão atentos a essa discussão, que é tema do Fórum Nacional de Secretários do Trabalho. O grupo dialoga com o Ministério do Trabalho e Emprego para que seja elaborada uma saída em conjunto para essa questão.  

Assista à íntegra do programa: 

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/04/2026 16:55
SIGA
x