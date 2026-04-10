InícioCidades DF
Violência escolar

Aluno é apreendido após ameaçar coordenador com enxada em escola da Asa Sul

Adolescente portava uma navalha e reagiu de forma violenta ao ter o objeto recolhido. Polícia Militar foi acionada para conter o estudante nesta quinta-feira

Enxada foi apreendida pela PMDF - (crédito: Divulgação/PMDF)
Enxada foi apreendida pela PMDF - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ameaçar o coordenador de uma escola pública na Asa Sul. A confusão começou quando o gestor da unidade escolar identificou que o aluno portava uma navalha e decidiu recolher o objeto. Em resposta, o jovem se apossou de uma enxada e passou a proferir ameaças contra o profissional, gerando pânico no ambiente escolar.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O caso ocorreu nesta quinta-feira (9/4) e mobilizou equipes do Batalhão de Policiamento Escolar (BPESC). Segundo a corporação, a intervenção rápida dos militares foi fundamental para conter o aluno e evitar que a situação evoluísse para uma agressão física, garantindo a segurança de professores e demais estudantes que presenciaram a cena. O objeto utilizado na ameaça e a navalha foram apreendidos pelas guarnições.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Navalha também foi apreendida
Navalha também foi apreendida (foto: Divulgação/PMDF)

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o menor foi apresentado para os procedimentos legais cabíveis. A unidade escolar informou que acompanhará o desdobramento do caso junto aos órgãos competentes, reforçando o compromisso com a integridade física e o acolhimento da comunidade escolar diante de episódios de violência.

O Correio questionou a Secretaria de Educação a fim de saber com mais detalhes quais medidas administrativas serão tomadas diante do caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 10/04/2026 09:53
SIGA
x