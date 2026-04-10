Aluno é apreendido após ameaçar coordenador com enxada em escola da Asa Sul

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ameaçar o coordenador de uma escola pública na Asa Sul. A confusão começou quando o gestor da unidade escolar identificou que o aluno portava uma navalha e decidiu recolher o objeto. Em resposta, o jovem se apossou de uma enxada e passou a proferir ameaças contra o profissional, gerando pânico no ambiente escolar.
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O caso ocorreu nesta quinta-feira (9/4) e mobilizou equipes do Batalhão de Policiamento Escolar (BPESC). Segundo a corporação, a intervenção rápida dos militares foi fundamental para conter o aluno e evitar que a situação evoluísse para uma agressão física, garantindo a segurança de professores e demais estudantes que presenciaram a cena. O objeto utilizado na ameaça e a navalha foram apreendidos pelas guarnições.
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A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o menor foi apresentado para os procedimentos legais cabíveis. A unidade escolar informou que acompanhará o desdobramento do caso junto aos órgãos competentes, reforçando o compromisso com a integridade física e o acolhimento da comunidade escolar diante de episódios de violência.
O Correio questionou a Secretaria de Educação a fim de saber com mais detalhes quais medidas administrativas serão tomadas diante do caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.