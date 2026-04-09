PMDF e Conselho Tutelar resgatam crianças em situação de negligência no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em parceria com o Conselho Tutelar, encontrou crianças em situação de vulnerabilidade social, nesta quinta-feira (9/4), em ambiente com condições consideradas extremamente precárias de higiene, segurança e dignidade no Recanto das Emas.

Leia também: Dona de casa conta que foi agredida ao tentar chamar polícia



No local, foram constatados indícios de negligência, com condições incompatíveis com o desenvolvimento adequado das crianças, além de riscos físicos e emocionais. A situação também envolvia um contexto de vulnerabilidade familiar, o que exigiu intervenção imediata dos órgãos responsáveis.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Creche no Recanto das Emas pega fogo e mobiliza bombeiros



O caso foi encaminhado para as providências legais cabíveis, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na legislação.



