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RESGATE

PMDF e Conselho Tutelar resgatam crianças em situação de negligência no Recanto das Emas

Ação conjunta encontrou menores de idade em ambiente insalubre; vulnerabilidade familiar também foi constatada

Imagens mostram cômodo sujo e em condições precárias - (crédito: Reprodução/PMDF)
Imagens mostram cômodo sujo e em condições precárias - (crédito: Reprodução/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em parceria com o Conselho Tutelar, encontrou crianças em situação de vulnerabilidade social, nesta quinta-feira (9/4), em ambiente com condições consideradas extremamente precárias de higiene, segurança e dignidade no Recanto das Emas. 

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No local, foram constatados indícios de negligência, com condições incompatíveis com o desenvolvimento adequado das crianças, além de riscos físicos e emocionais. A situação também envolvia um contexto de vulnerabilidade familiar, o que exigiu intervenção imediata dos órgãos responsáveis.

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O caso foi encaminhado para as providências legais cabíveis, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na legislação.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 09/04/2026 23:40
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