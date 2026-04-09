Administração de Sobradinho II esclarece acidente que deixou criança ferida

A Administração Regional de Sobradinho II informou, por meio de nota, que o acidente envolvendo um trator, na manhã desta quinta-feira (9/4), no Condomínio Mirante da Serra Villa Rabelo, deixou apenas uma criança ferida. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30 e teria sido causada por uma falha mecânica em um equipamento de empresa terceirizada que presta serviços à Novacap.
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Segundo a Administração, a máquina atingiu um muro e parte dos destroços provocou ferimentos em uma criança, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Sobradinho. “A criança passa bem”, informou a nota.
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Durante a ocorrência, houve registro de confusão no local. “Um servidor da administração foi agredido. Um veículo oficial e a patrola utilizada no serviço foram depredados."
A administração destacou que acompanha o caso, colabora com as autoridades e presta apoio aos envolvidos.
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