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TRAGÉDIA

Administração de Sobradinho II esclarece acidente que deixou criança ferida

Falha mecânica em equipamento terceirizado provocou acidente na Vila Rabelo

Administração relata confusão no local, com agressões e depredação - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)
Administração relata confusão no local, com agressões e depredação - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A Press)

A Administração Regional de Sobradinho II informou, por meio de nota, que o acidente envolvendo um trator, na manhã desta quinta-feira (9/4), no Condomínio Mirante da Serra Villa Rabelo, deixou apenas uma criança ferida. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30 e teria sido causada por uma falha mecânica em um equipamento de empresa terceirizada que presta serviços à Novacap.

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Segundo a Administração, a máquina atingiu um muro e parte dos destroços provocou ferimentos em uma criança, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Sobradinho. “A criança passa bem”, informou a nota.

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Durante a ocorrência, houve registro de confusão no local. “Um servidor da administração foi agredido. Um veículo oficial e a patrola utilizada no serviço foram depredados."

A administração destacou que acompanha o caso, colabora com as autoridades e presta apoio aos envolvidos. 

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 09/04/2026 23:02
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