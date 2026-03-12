Incêndio atinge carro dentro da UnB e mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta quinta-feira (12/3), uma ocorrência de incêndio em veículo nas dependências da Universidade de Brasília (UnB). O chamado mobilizou três viaturas. O caso ocorreu na área da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), dentro do campus.
Ao chegarem ao local, os militares encontraram um carro de passeio, de cor branca, tomado pelas chamas. As equipes iniciaram os procedimentos de segurança e o combate ao fogo.
O incêndio foi controlado, evitando que as chamas se espalhassem para outras partes do veículo ou para áreas próximas. De acordo com os bombeiros, não houve registro de feridos.
Com o término da ocorrência, o automóvel ficou sob responsabilidade do proprietário. Até o momento, as causas do incêndio não foram informadas.