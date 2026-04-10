Operação desarticula esquema de notas frias que movimentou R$ 140 milhões

Operação foi concluída nesta sexta - (crédito: Secretaria de Economia/Divulgação)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal concluiu, nesta sexta-feira (10/4), uma operação de fiscalização que resultou na apreensão de mercadorias avaliadas em mais de R$ 140 milhões. Segundo a pasta, os produtos estavam vinculados a empresas de fachada usadas para emissão de notas fiscais irregulares. A estimativa é de que cerca de R$ 70 milhões sejam recolhidos aos cofres públicos em impostos e multas.

A ação é desdobramento de uma operação realizada em dezembro de 2025, que identificou um esquema de empresas “noteiras” responsável por movimentar mais de R$ 1 bilhão em mercadorias com documentação considerada inidônea.

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Batizada de Operação Societates Fictícias, a ofensiva ocorreu entre quarta-feira (8/4) e sexta-feira (10/4) e mobilizou auditores fiscais em rodovias, transportadoras e empresas suspeitas de simular transações comerciais. De acordo com a secretaria, duas companhias do setor de sucata de cobre foram classificadas como casos de maior gravidade.

A investigação apontou a emissão de documentos fiscais sem lastro econômico, com cerca de R$ 140 milhões em vendas declaradas. Para a subsecretaria da Receita, o volume é incompatível com a estrutura operacional das empresas envolvidas.

Ainda segundo o órgão, as empresas eram usadas para gerar créditos indevidos de ICMS e encobrir a circulação irregular de mercadorias. A fiscalização resultou na constituição de crédito tributário de R$ 70 milhões.

Paralelamente, equipes intensificaram a fiscalização em rodovias e transportadoras que cruzam o DF. Foram apreendidas 449,5 mil unidades de cerveja, entre latas e garrafas long neck, além de chope e outras bebidas alcoólicas, como uísque, cachaça e conhaque.

Também foram recolhidos energéticos, refrigerantes e alimentos, como grãos (soja, arroz e milho), óleo vegetal, sucos, carnes e ração. Em transportadoras, os principais itens com irregularidades fiscais foram confecções, cosméticos e suplementos.