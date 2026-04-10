Vídeo: Dois homens são presos enquanto tentavam furtar uma casa no Guará II

Com os suspeitos, itens para auxiliar o furto foram encontrados - (crédito: Divulgação: PMDF)

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em flagrante após moradores observarem o comportamento dos dois no portão de uma casa da QE 15, no Guará II, e acionarem a Polícia Militar na noite da última terça-feira (7/4).

Veja o vídeo:

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No local, as equipes do 4° Batalhão relataram que um dos homens estava do lado de fora da casa servindo como uma espécie de vigia. Enquanto isso, o outro, havia entrado na residência.

Os policiais fizeram o cerco na propriedade para evitar a fuga dos suspeitos. Após entrarem na casa, encontraram o segundo homem se escondendo em um dos cômodos com uma série de ferramentas utilizadas para invadir o local. Além disso, alguns objetos estavam em posse do suspeito, prontos para o furto.

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Os dois foram detidos, em flagrante, e direcionados à 1ª DP, onde foram autuados por furto qualificado. A dupla possui passagens por furto e porte de arma branca.