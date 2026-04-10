InícioCidades DF
Prisão

Vídeo: Dois homens são presos enquanto tentavam furtar uma casa no Guará II

O flagrante da Polícia Militar aconteceu na QE 15, no Guará II, enquanto os ladrões tentavam entrar na residência

Com os suspeitos, itens para auxiliar o furto foram encontrados - (crédito: Divulgação: PMDF)
Com os suspeitos, itens para auxiliar o furto foram encontrados - (crédito: Divulgação: PMDF)

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em flagrante após moradores observarem o comportamento dos dois no portão de uma casa da QE 15, no Guará II, e acionarem a Polícia Militar na noite da última terça-feira (7/4).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Veja o vídeo:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No local, as equipes do 4° Batalhão relataram que um dos homens estava do lado de fora da casa servindo como uma espécie de vigia. Enquanto isso, o outro, havia entrado na residência.

Os policiais fizeram o cerco na propriedade para evitar a fuga dos suspeitos. Após entrarem na casa, encontraram o segundo homem se escondendo em um dos cômodos com uma série de ferramentas utilizadas para invadir o local. Além disso, alguns objetos estavam em posse do suspeito, prontos para o furto. 

Os dois foram detidos, em flagrante, e direcionados à 1ª DP, onde foram autuados por furto qualificado. A dupla possui passagens por furto e porte de arma branca.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 10/04/2026 19:26
SIGA
x