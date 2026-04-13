"Nelson quem avalia", diz Celina sobre fechar agências do BRB nos estados

Celina Leão comentou sobre situação do BRB em evento no Paranoá - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

Presente na formatura de alunos do 4º ciclo do Programa QualificaDF Móvel, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), foi questionada sobre a possibilidade de agências do Banco de Brasília (BRB) fecharem em outras unidades da federação. Segundo ela, todas as decisões relativas ao crescimento da instituição têm sido tomadas por seu presidente, Nelson de Souza.

"As decisões sobre a ampliação do BRB estão sendo tomadas pelo Nelson (de Souza), que está fazendo uma avaliação do que realmente é preciso manter para que o banco seja sólido. É o Nelson quem está olhando", afirmou ao Correio.

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Na última quarta-feira (8/4), Celina reforçou que o BRB deve retomar sua vocação como banco regional. A declaração foi feita durante evento promovido pelo Sebrae, em Brasília, que reuniu empreendedores para discutir o cenário econômico e políticas de incentivo ao setor.

“Nosso banco, nosso BRB, vai voltar à vocação dele, que é ser um banco regional e cuidar das pessoas aqui do Distrito Federal e cuidar das mulheres”, disse a governadora.



