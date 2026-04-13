Bares com telão em Brasília para assistir jogos do Flamengo

Para muitos torcedores, a emoção de um jogo de futebol vai além do estádio, e encontrar o lugar certo para assistir à partida é parte fundamental da experiência. Em Brasília, diversos bares e restaurantes se tornaram redutos de torcidas, oferecendo telões, petiscos e cerveja gelada para quem quer vibrar com os amigos.

Para ajudar na escolha, preparamos uma lista com opções em diferentes regiões da cidade, atendendo a vários perfis de público. A recomendação geral em dias de jogos importantes é chegar com antecedência para garantir um bom lugar, já que a procura costuma ser alta.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Restaurantes tradicionais fazem parte da identidade cultural de Brasília

Opções de bares na capital federal

Primeiro Bar (Asa Sul): Um dos pontos mais tradicionais de Brasília para assistir a jogos, o local oferece um ambiente amplo e diversos televisores. O cardápio variado, com foco em petiscos e pratos executivos, é um atrativo para quem pretende esticar o programa antes ou depois da partida. É ideal para ir com um grupo grande de amigos.

Resenha Bar (Sudoeste): Para quem busca uma opção com um toque mais sofisticado, o Resenha oferece um ambiente confortável e um cardápio com chopes artesanais e drinks elaborados. Os telões são bem posicionados, garantindo boa visibilidade de qualquer ponto do bar, sendo uma ótima pedida para casais ou grupos menores.

Leia também: Casas tradicionais da capital reúnem os sabores de todas as regiões

Libanus (Asa Sul): Com um cardápio focado na culinária árabe, o Libanus é uma alternativa para quem quer fugir dos petiscos tradicionais. O bar na 206 Sul é conhecido por sua atmosfera familiar e pelas porções generosas, ideais para compartilhar enquanto o jogo acontece em uma das várias TVs espalhadas pelo salão.

Complexo Esportivo (Águas Claras): Perfeito para quem mora na região, o local conta com uma estrutura robusta, incluindo telões de alta definição e um sistema de som potente. O ambiente é espaçoso e costuma atrair famílias e grandes grupos, oferecendo uma experiência completa com comida, bebida e muita torcida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.