Paranoá recebe segunda edição do GDF na Porta com serviços à população - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/DA Press)

Na manhã desta segunda-feira (13/4), o Paranoá recebeu o programa GDF na Porta, que realiza sua segunda edição, levando estandes de serviços públicos aos moradores do Distrito Federal. A iniciativa reúne diversos órgãos do governo para oferecer atendimentos, ouvir demandas da população e encaminhar soluções de forma mais ágil.

A ação conta com a participação de diferentes secretarias e órgãos do GDF, com atendimentos diretos à comunidade e foco na resolução de problemas locais. A proposta é aproximar o governo da população, concentrando serviços em um único espaço e facilitando o acesso dos cidadãos.

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Durante o evento, a governadora Celina Leão (PP) assinou ordens de serviço à região administrativa, como a revitalização da quadra de esporte do parque ecológico, implantação de linha de ônibus e iluminação no campo do Paranoá Parque.

Paranoá recebe segunda edição do GDF na Porta com serviços à população (foto: Beatriz Mascarenhas/CB/DA Press)

Em seu discurso, ela destacou a importância do retorno das demandas apresentadas pela população. “Nós fizemos uma reunião preparatória e eu falei para eles: ‘Eu vou entregar na mão de cada um de vocês todas as reclamações da ouvidoria’. Porque tem que funcionar quando o cidadão reclama; o meu secretário não pode fazer de conta que ele não está ouvindo. Ele tem que ouvir, tem que trazer solução e tem que responder”, afirmou a governadora.

A deputada distrital Jane Kleber também participou da ação e ressaltou a ligação com a região. “Como madrinha dessa cidade, a deputada mais votada aqui de todos os tempos fui eu. E eu honro isso. Honro por serviço, por entregas. Já entreguei quase 40 milhões de emendas parlamentares ao longo dos quatro anos de mandato”, declarou.

O programa GDF na Porta já teve uma edição anterior e busca ampliar o acesso da população a serviços públicos, além de acelerar a resposta do governo às principais demandas das regiões administrativas.