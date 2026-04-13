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Celina Leão e Nelson de Souza voltam a São Paulo para tratar da capitalização do BRB

A governadora está na capital paulista junto com o presidente do BRB, Nelson de Souza, para tratar pessoalmente das relações com investidores

Celina vai a São Paulo novamente buscar soluções para a capitalização do BRB - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Celina vai a São Paulo novamente buscar soluções para a capitalização do BRB - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), está em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (13/4), junto com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, para tratar de aportes ao banco. "É a continuação do périplo de fortalecimento do banco. Vamos resolver o que tem que resolver. A governadora Celina é muito ativa e está empenhada em encontrar uma solução", afirmou Souza. 

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Na última semana, os dois estiveram na Faria Lima em reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com representantes de instituições financeiras na busca por soluções para o banco. Como resultado dessa mobilização, um investidor oficializou a proposta de comprar R$ 15 bilhões em carteiras do Master que o BRB adquiriu. O Correio apurou que trata-se do fundo Quadra Capital.

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Assim que fechou o acordo, na última sexta (10/4), e sem dizer de quem se tratava, Celina Leão afirmou em suas redes sociais: “Seguimos avaliando com responsabilidade e rigor técnico cada etapa, sempre com o objetivo na proteção do interesse público, na solidez do sistema financeiro e na preservação dos ativos do Distrito Federal”. 

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Adriana Bernardes
postado em 13/04/2026 17:44
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