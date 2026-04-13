Celina Leão e Nelson de Souza voltam a São Paulo para tratar da capitalização do BRB

Celina vai a São Paulo novamente buscar soluções para a capitalização do BRB - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), está em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (13/4), junto com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, para tratar de aportes ao banco. "É a continuação do périplo de fortalecimento do banco. Vamos resolver o que tem que resolver. A governadora Celina é muito ativa e está empenhada em encontrar uma solução", afirmou Souza.

Na última semana, os dois estiveram na Faria Lima em reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com representantes de instituições financeiras na busca por soluções para o banco. Como resultado dessa mobilização, um investidor oficializou a proposta de comprar R$ 15 bilhões em carteiras do Master que o BRB adquiriu. O Correio apurou que trata-se do fundo Quadra Capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Assim que fechou o acordo, na última sexta (10/4), e sem dizer de quem se tratava, Celina Leão afirmou em suas redes sociais: “Seguimos avaliando com responsabilidade e rigor técnico cada etapa, sempre com o objetivo na proteção do interesse público, na solidez do sistema financeiro e na preservação dos ativos do Distrito Federal”.