InícioCidades DF
Trabalho

Agências do trabalhador oferecem 963 vagas de emprego nesta terça-feira (14/4)

Oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e salários chegam a R$ 3,3 mil

DF oferece 963 vagas de emprego nesta terça-feira (14/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
DF oferece 963 vagas de emprego nesta terça-feira (14/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (14/4), 963 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 3,3 mil.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A maior remuneração do dia é para o cargo de técnico de edificações, no Guará. Há uma vaga disponível, e os interessados devem ter ensino médio completo, além de experiência na área.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Secretário do Trabalho prevê até 25 mil qualificações profissionais em 2026

Já a função com maior número de oportunidades é a de operador de caixa, no Jardim Botânico, que soma 50 vagas. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência. A remuneração oferecida é de R$ 1.621.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo no sistema, permitindo que o perfil seja considerado em futuras seleções.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 14/04/2026 06:00
SIGA
x