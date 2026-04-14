Agências do trabalhador oferecem 963 vagas de emprego nesta terça-feira (14/4)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta terça-feira (14/4), 963 vagas de emprego para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os salários variam conforme a função e podem chegar a R$ 3,3 mil.

A maior remuneração do dia é para o cargo de técnico de edificações, no Guará. Há uma vaga disponível, e os interessados devem ter ensino médio completo, além de experiência na área.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Secretário do Trabalho prevê até 25 mil qualificações profissionais em 2026

Já a função com maior número de oportunidades é a de operador de caixa, no Jardim Botânico, que soma 50 vagas. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência. A remuneração oferecida é de R$ 1.621.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro permanece ativo no sistema, permitindo que o perfil seja considerado em futuras seleções.