DF recebe os primeiros 15 ônibus elétricos da nova frota de 90 veículos coletivos

O Distrito Federal começou a receber os novos ônibus elétricos que irão reforçar o transporte público coletivo. Ao todo, 90 veículos estão no Brasil e fazem parte do plano de modernização da frota. A primeira remessa, com 15 ônibus, deve chegar a Brasília até a próxima semana.

Os veículos desembarcaram no Porto de Vitória (ES) e seguem, agora, para a capital federal, onde passarão pelos trâmites necessários antes de entrarem em operação. A previsão é de que os primeiros ônibus comecem a circular no mês de maio.

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Os novos coletivos vão atender cerca de 67 mil passageiros por dia na área 1 do sistema, operada pela empresa Piracicabana. As linhas contempladas fazem conexão com diferentes regiões administrativas e têm como principais pontos de integração a Rodoviária do Plano Piloto e o Terminal da Asa Sul, ampliando o acesso a áreas como Esplanada dos Ministérios, Setor de Autarquias, tribunais, Universidade de Brasília (UnB), Noroeste, W3, L2 Sul e Norte, além do Aeroporto.

A iniciativa marca o início da transição para uma frota mais sustentável no DF. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), os novos ônibus contribuem para a redução de cerca de 415 toneladas de gases poluentes por ano, impacto ambiental equivalente ao plantio de aproximadamente 88 mil árvores.

Com capacidade para até 74 passageiros, os veículos são 100% elétricos e contam com piso baixo, suspensão a ar, freios ABS e sistema de frenagem auxiliar elétrica. Fabricados pela empresa chinesa CRRC, os ônibus chegam ao país com identificação visual padronizada e sinalização interna.

Antes de iniciar a operação, os coletivos ainda passarão por etapas como emplacamento, instalação de validadores e cadastro no sistema da Semob-DF. A expectativa do governo é de que a nova frota represente um avanço na qualidade do serviço, com viagens mais silenciosas, confortáveis e menos poluentes.

*Com informações da Semob-DF

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