Distrito Federal ocupa 4º lugar em processos por violência doméstica

Foram cerca de 55 mil processos instaurados no ano passado - (crédito: Editoria de Arte/CB/D.A Press)

O Distrito Federal ocupa a 4ª posição no ranking nacional de processos por violência doméstica contra a mulher em 2025, com 4.331 registros, segundo levantamento divulgado pela plataforma jurídica Escavador. Os dados apontam que cerca de 55 mil processos foram instaurados em todo o país ao longo do ano passado, com maior concentração nas regiões Nordeste e Norte.

Entre os estados, a liderança do ranking ficou com a Bahia, que registrou 9.819 processos, seguida por Tocantins, com 8.627, e Espírito Santo, com 5.744 casos. Logo depois aparece o DF, com mais de 4,3 mil ações judiciais.

O levantamento também mostra que a região Centro-Oeste ocupa a mesma posição na concentração de processos relacionados à violência doméstica contra a mulher, com cerca de 7 mil registros em 2025.