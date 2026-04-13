Homem é preso 10 anos após estuprar enteada e fugir para Europa

Crime aconteceu em Taguatinga/DF, entre os anos de 2014 e 2015 - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Na manhã desta segunda-feira (13/4), a equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) cumpriu um mandado de prisão preventiva de um homem de 67 anos na cidade de Crateús (CE), pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o crime aconteceu em Taguatinga/DF, entre os anos de 2014 e 2015. A denúncia foi feita pela enteada, que, na época tinha 9 anos de idade. O crime só foi revelado em 2016. Segundo investigações, após a oitiva do autor na delegacia, ele fugiu para Portugal, onde morou por quase 10 anos antes de voltar ao Brasil.

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Após diversas diligências e monitoramento, o suspeito foi localizado quando entrou no Brasil em janeiro de 2026, em voo vindo da cidade de Lisboa para Fortaleza (CE). Com a continuidade do monitoramento, foi descoberto que ele morava no povoado de Serrinha, no município de Crateús, onde criou uma igreja e atuava como pastor.