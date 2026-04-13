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Homem é preso 10 anos após estuprar enteada e fugir para Europa

Segundo investigações, o autor fugiu para Portugal, onde morou por 10 anos antes de voltar ao Brasil

Crime aconteceu em Taguatinga/DF, entre os anos de 2014 e 2015 - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)
Crime aconteceu em Taguatinga/DF, entre os anos de 2014 e 2015 - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Na manhã desta segunda-feira (13/4), a equipe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) cumpriu um mandado de prisão preventiva de um homem de 67 anos na cidade de Crateús (CE), pelo crime de estupro de vulnerável.

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De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o crime aconteceu em Taguatinga/DF, entre os anos de 2014 e 2015. A denúncia foi feita pela enteada, que, na época tinha 9 anos de idade. O crime só foi revelado em 2016. Segundo investigações, após a oitiva do autor na delegacia, ele fugiu para Portugal, onde morou por quase 10 anos antes de voltar ao Brasil. 

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Após diversas diligências e monitoramento, o suspeito foi localizado quando entrou no Brasil em janeiro de 2026, em voo vindo da cidade de Lisboa para Fortaleza (CE). Com a continuidade do monitoramento, foi descoberto que ele morava no povoado de Serrinha, no município de Crateús, onde criou uma igreja e atuava como pastor. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/04/2026 17:38
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