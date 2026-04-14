Brasília completa 66 anos de uma ideia que parecia impossível, diz presidente do Correio

Brasília completa 66 anos no próximo dia 21. Ao comentar a data, o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou a construção da cidade e a participação de trabalhadores de diversas regiões.

“Brasília completa seis décadas e seis anos de uma ideia que parecia impossível e virou realidade no coração do Brasil”, afirmou, nesta terça-feira (14/4) durante o CB.Debate - “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação”.

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Ele relembrou a atuação dos idealizadores do projeto e o processo de construção da capital. “Aqui, Juscelino Kubitschek sonhou, Oscar Niemeyer desenhou curvas no concreto, Lúcio Costa traçou um avião no chão do cerrado, e milhares de candangos vieram de todo canto do país com coragem nas mãos erguer cada prédio, cada ponte, cada quadra”, disse.

Segundo Machado, a cidade foi concebida como símbolo de modernização e integração nacional. “Brasília nasceu para entregar, para tirar o poder do litoral e colocar no centro para ser símbolo de um Brasil moderno, que olha pra frente e ela cumpriu. Virou patrimônio mundial”, afirmou.

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Ele também ressaltou a importância das regiões administrativas na formação da capital. “Brasília não é apenas o Plano Piloto, é Sol Nascente, é Planaltina, é Samambaia, é uma capital feita de muitos Brasis”, afirmou.

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital.

O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.

*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

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