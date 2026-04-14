Brasília deve ser pensada como território de cidadania, diz chefe adjunto da Presidência

Com mais de cinco décadas de relação com Brasília, Swedenberger relembrou sua vivência na capital - (crédito: Ed Alves)

Antes da abertura do evento “Brasília 66 anos: Uma cidade em constante transformação”, o chefe de gabinete adjunto da presidência da República, Swedenberger Barbosa, destacou a trajetória da capital federal como símbolo de diversidade, cidadania e construção coletiva. Em fala marcada por memórias pessoais e dados sobre investimentos federais, ele defendeu a valorização da cidade e o fortalecimento de políticas públicas para seu futuro.

“Brasília é uma cidade dos sonhos dos brasileiros”, afirmou, ao ressaltar que a capital reúne pessoas de todas as regiões do país. “Ao mesmo tempo que tem problemas como as demais cidades brasileiras, ela tem também um misto muito grande de relação com o país, porque a sua diversidade é muito grande. Vieram aqui pessoas de todos os cantos do Brasil para construir essa cidade", reforçou.

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Com mais de cinco décadas de relação com Brasília, Swedenberger relembrou sua vivência na capital e a participação em momentos históricos. “Eu tive a oportunidade de chegar cedo em Brasília. Então, eu vivi experiências ao todo entre ter ficado e voltado para Brasília e permanecido, pontualmente, 53 anos de vida em Brasília. Nisso, eu vi a luta e participei da redemocratização, da luta pela construção dos espaços, da emancipação política de Brasília, que foi importante, de movimentos importantes no país, como as Diretas Já, o fim do período do regime militar”, disse.

Ele classificou a capital como um “território da cidadania” e defendeu que esse conceito deve orientar as políticas públicas e o olhar sobre a cidade. “Brasília deve ser pensada por nós como um território de cidadania. E é sob esse aspecto que a gente deve agradecer muito. Aqui eu tive meus filhos, aqui eu construí minha carreira acadêmica, participei como gestor público, como participo até hoje", contou.

Durante a fala, o representante da Presidência também destacou investimentos federais no Distrito Federal. Segundo ele, apenas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), estão previstos R$ 6,4 bilhões para a capital. Ele citou ainda a ampliação do programa Farmácia Popular. “É um programa que iniciou com quatro medicamentos que eram para ser distribuídos gratuitamente. Hoje, nós temos 41 desses medicamentos distribuídos gratuitamente e que beneficiam mais de 300 mil pessoas em Brasília", afirmou.

Swedenberger também mencionou a reforma da Praça dos Três Poderes. A obra, de acordo com ele, busca reorganizar o espaço e garantir melhor uso pela população. “É uma obra importante, gigantesca. É uma praça que tem em torno de 30 mil metros quadrados. O que nós queremos fazer nesse momento é colocá-la em plena condição para uso dos cidadãos, para poder circular livremente", assegurou.

Ele explicou que a proposta inclui a criação de um modelo de governança compartilhada entre o Governo do Distrito Federal e os Três Poderes. “Criar uma governança na qual o Distrito Federal, que administra, e mais os poderes federais — Executivo, Legislativo e Judiciário — se reúnam e a gente estabeleça uma nova governança do uso da praça", afirmou.

Ao encerrar, Swedenberger ampliou o olhar para além da Praça dos Três Poderes e defendeu a valorização dos espaços públicos em todo a capital. “Brasilia é cheio de praças. Aquela é só uma das praças. Então, vamos resgatar as nossas praças, que é o local de acolhimento e de organização da comunidade, onde ela se encontra e vive", reforçou.

Brasília 66 Anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.