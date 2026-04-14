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BRASÍLIA 66 ANOS

Especialistas debatem os 66 anos de Brasília e o futuro da capital

Evento reúne especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para debater temas centrais para o desenvolvimento da cidade

Esplanada - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)
Esplanada - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

Brasília chega aos 66 anos reafirmando seu papel como centro das decisões do país e símbolo de planejamento urbano. Para marcar a data, o Correio realiza, nesta terça-feira (14/4), a partir das 9h, o evento "Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação", que propõe uma reflexão sobre as mudanças que moldaram a capital ao longo das últimas décadas e os caminhos para o futuro.

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O encontro, que terá a mediação dos jornalistas Carmen Souza e Carlos Alexandre de Souza, ocorre no auditório do jornal, com transmissão ao vivo pelos canais do Correio. O evento reúne especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para debater temas centrais para o desenvolvimento da cidade.

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Participam da abertura Celina Leão, governadora do Distrito Federal; desembargador Roberval Belinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT); ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU); Swedenberger Barbosa, chefe de gabinete adjunto do presidente da República; e Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF).

Acompanhe:

A iniciativa ocorre em um momento simbólico: tanto Brasília quanto o Correio Braziliense celebram aniversário em 21 de abril. Entre os principais pontos em pauta estão as transformações políticas, o crescimento econômico e as mudanças sociais que impactam diretamente a vida da população do Distrito Federal. O debate também busca destacar o papel das instituições e da iniciativa privada na construção de uma cidade mais inclusiva e sustentável.

No primeiro painel, que tem como tema A cidade que se construiu além do Plano Piloto, estão Caio Frederico e Silva, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB; Maria Paula Fidalgo, atriz e embaixadora da Paz; Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura do DF; e Paulo Maurício Braz Siqueira, presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no DF.

O tema do segundo painel é O futuro da capital: planejamento, inovação e qualidade de vida. Participam Todi Moreno, administrador do Parque da Cidade; a arquiteta Ivelise Longhi, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF); Celestino Fracon Júnior, presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF); e Thiago Trindade, professor de ciências políticas da UnB e coordenador do Observatório das Metrópoles em Brasília.

O evento é promovido em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), reforçando a importância da colaboração entre diferentes setores para o desenvolvimento da capital.

Saiba Mais

  • Esplanada
    Esplanada Foto: Geovana Albuquerque/Agência Brasília
  • "Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação" Foto: CB
  • Celina Leão no evento
    Celina Leão no evento "Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação" Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Desembargador Roberval Belinati no evento
    Desembargador Roberval Belinati no evento "Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação" Foto: Ed Alves/CB/D.A Press
  • Celina Leão no Debate Brasília 66 anos
    Celina Leão no Debate Brasília 66 anos Foto: ED ALVES/CB/D.A.Press
  • Com mais de cinco décadas de relação com Brasília, Swedenberger relembrou sua vivência na capital
    Com mais de cinco décadas de relação com Brasília, Swedenberger relembrou sua vivência na capital Foto: Ed Alves
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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/04/2026 09:01 / atualizado em 14/04/2026 10:44
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