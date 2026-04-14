Especialistas debatem os 66 anos de Brasília e o futuro da capital

Brasília chega aos 66 anos reafirmando seu papel como centro das decisões do país e símbolo de planejamento urbano. Para marcar a data, o Correio realiza, nesta terça-feira (14/4), a partir das 9h, o evento "Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação", que propõe uma reflexão sobre as mudanças que moldaram a capital ao longo das últimas décadas e os caminhos para o futuro.

O encontro, que terá a mediação dos jornalistas Carmen Souza e Carlos Alexandre de Souza, ocorre no auditório do jornal, com transmissão ao vivo pelos canais do Correio. O evento reúne especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil para debater temas centrais para o desenvolvimento da cidade.

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Participam da abertura Celina Leão, governadora do Distrito Federal; desembargador Roberval Belinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT); ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU); Swedenberger Barbosa, chefe de gabinete adjunto do presidente da República; e Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra-DF).

Acompanhe:

A iniciativa ocorre em um momento simbólico: tanto Brasília quanto o Correio Braziliense celebram aniversário em 21 de abril. Entre os principais pontos em pauta estão as transformações políticas, o crescimento econômico e as mudanças sociais que impactam diretamente a vida da população do Distrito Federal. O debate também busca destacar o papel das instituições e da iniciativa privada na construção de uma cidade mais inclusiva e sustentável.

No primeiro painel, que tem como tema A cidade que se construiu além do Plano Piloto, estão Caio Frederico e Silva, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB; Maria Paula Fidalgo, atriz e embaixadora da Paz; Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura do DF; e Paulo Maurício Braz Siqueira, presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no DF.

O tema do segundo painel é O futuro da capital: planejamento, inovação e qualidade de vida. Participam Todi Moreno, administrador do Parque da Cidade; a arquiteta Ivelise Longhi, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF); Celestino Fracon Júnior, presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF); e Thiago Trindade, professor de ciências políticas da UnB e coordenador do Observatório das Metrópoles em Brasília.

O evento é promovido em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), reforçando a importância da colaboração entre diferentes setores para o desenvolvimento da capital.