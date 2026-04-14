"Vim pagar pelo que fiz": réu pela chacina confessou e detalhou execuções ao ser preso

Carlomam se entregou à polícia após a prisão de outros suspeitos. Ele foi o quarto detido - (crédito: Imagem TV Brasilia)

Um dos réus acusados da chacina que deixou 10 pessoas da mesma família mortas, Carlomam dos Santos estaria envolvido diretamente nas execuções das vítimas, informou o delegado Ricardo Viana em depoimento prestado no Tribunal do Júri nesta terça-feira (14/4).

Carlomam foi o penúltimo suspeito a ser preso na época dos crimes. Antes dele, a polícia chegou ao encalço de Horácio Carlos, Gideon Batista, Fabrício Silva e Carlos Henrique — todos são julgados nesta terça-feira (14/4).

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Em depoimento, Ricardo Viana afirmou que Carlomam se entregou à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) com um lenço branco em mãos, em alusão à “paz”. “Ele disse que queria se entregar para pagar pelo que fez. Eu ainda falei que a pena desse mundo era pequena e que ele pagaria por esse crime em outro juízo. Ele só respondeu que sabia”, detalhou o delegado sobre o dia da prisão.

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Carlomam entrou no rol de suspeitos após a perícia papiloscópica que foi feita no cativeiro onde as vítimas foram mantidas reféns, no Vale do Sol, em Planaltina. “O papiloscopista me ligou de madrugada e informou sobre a identificação e possível presença de outra pessoa no cativeiro. A partir daí, começamos a investigar”, disse Viana.

Segundo o investigador, o depoimento confesso de Carlomam foi verossímil com os elementos já colhidos durante a investigação. “Constatamos que a ordem detalhada por ele conduzia com o que tínhamos de provas.”

Execuções

Ainda de acordo com Viana, oitivas de outros suspeitos, incluindo o mentor, Gideon Batista, e Fabrício Silva, vigia do cativeiro, corroboram para a presença e atuação de Carlomam nos assassinatos.

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Em cada depoimento prestado à época dos crimes, a polícia constatou que todos os acusados acabaram se autoincriminar, ainda que de forma indireta. Alguns atribuíram aos demais funções específicas, como a atração das vítimas à chácara e a execução direta dos assassinatos.

A chacina dizimou 10 pessoas com vínculos familiares: Marcos Antônio Lopes de Oliveira (patriarca); a esposa de Marcos, Renata Juliene Belchior; a filha de Marcos e Renata, Gabriela Belchior de Oliveira; o filho deles, Thiago Gabriel Belchior de Oliveira; a esposa de Thiago, Elizamar da Silva; os filhos de Thiago e Elizamar, Rafael, Rafaela e Gabriel; a ex-companheira de Marcos Cláudia da Rocha Marques; e a filha de Marcos e Cláudia, Ana Beatriz Marques de Oliveira.

Entre essa segunda-feira e terça, oito testemunhas prestaram depoimento no júri. A expectativa é ouvir 10 pessoas somente hoje.