Pastor evangélico italiano é tido como morto após emboscada no DF

Homem italiano de 80 anos, morador do Distrito Federal há mais de uma década é considerado vítima de latrocínio após desaparecer no último sábado (11/4), em São Sebastião - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem italiano de 80 anos, morador do Distrito Federal há mais de uma década e que atuava como pastor evangélico, é considerado vítima de latrocínio após desaparecer no último sábado (11/4), em São Sebastião. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso e já identificou dois suspeitos pelo crime, que envolveu violência extrema.

De acordo com a corporação, o desaparecimento foi registrado por familiares. A vítima não havia dado notícias, o que motivou o início das buscas.

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Após mais de 24 horas de buscas, equipes da 30ª Delegacia de Polícia concluíram que o homem foi alvo de uma ação criminosa. Os investigadores localizaram indícios de violência em uma área na região do Zumbi dos Palmares, às margens da DF-473, onde a vítima construía uma igreja. No local, foram encontradas manchas de sangue, além de sinais de uso de corda e uma dentadura pertencente ao idoso.

Com base em imagens, provas técnicas e depoimentos, a polícia identificou dois homens, de 38 e 26 anos, como autores do crime. Segundo a investigação, eles teriam matado a vítima para roubar o veículo, que foi encontrado carbonizado na tarde de segunda-feira (13/4), na região da Aguilhada, também em São Sebastião.

O suspeito de 38 anos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida após audiência de custódia. Ele possui antecedentes por crimes como roubo e homicídio e optou por permanecer em silêncio durante o depoimento.

Já o segundo investigado, de 26 anos, está foragido. Contra ele foi expedido mandado de prisão temporária. Conhecido pelo apelido de “Coveiro”, ele também possui histórico criminal por crimes graves, incluindo homicídio.

Os dois suspeitos devem responder por latrocínio e ocultação de cadáver. Até o momento, o corpo da vítima não foi encontrado.

A Polícia Civil segue com as investigações.