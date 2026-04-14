Presidente do Iphan destaca valor do patrimônio cultural

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Deyvesson Israel, participou do encerramento do debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação”, realizado nesta terça-feira (14/4), no auditório do Correio Braziliense. Em sua fala, ele destacou a importância de compreender o patrimônio cultural como um elemento central para a cidadania e para a construção da identidade da capital.

Ao encerrar o evento, Deyvesson ressaltou a trajetória do jornal como instituição que acompanha e contribui para as transformações de Brasília desde sua fundação. Para ele, refletir sobre a cidade é também participar ativamente de seu processo de desenvolvimento.

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O presidente do Iphan defendeu uma visão mais ampla de patrimônio, que vá além dos bens oficialmente tombados, como o Plano Piloto. Segundo ele, o conceito envolve valores, significados e referências culturais que estão presentes no cotidiano da população, especialmente nas regiões administrativas fora do centro da capital. “Quando falamos de patrimônio, falamos de valor e de sentido, de aquilo que representa as pessoas e suas histórias”, afirmou.

Deyvesson destacou a importância de reconhecer manifestações culturais e modos de vida como parte fundamental do patrimônio, mesmo quando não há reconhecimento formal pelo Estado. Ele citou exemplos de referências culturais presentes em diferentes regiões do Distrito Federal, que ajudam a construir a identidade local e fortalecer o sentimento de pertencimento.

Outro ponto abordado foi o papel do patrimônio cultural na promoção da cidadania. Para o presidente do Iphan, o acesso à cultura deve ser entendido como um direito essencial, integrado a outras políticas públicas. “Não há cidadania sem o direito à cultura e ao patrimônio”, destacou.

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Ele também defendeu que a valorização de diferentes territórios e grupos sociais contribui para a reparação histórica, especialmente de comunidades que, ao longo do tempo, foram invisibilizadas. Nesse contexto, o patrimônio cultural surge como instrumento para dar visibilidade e reconhecimento a essas populações.

Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.