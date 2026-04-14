Ex-comandante da PM é nomeada como assessora do gabinete de Celina Leão

A coronel é a segunda mulher a ocupar o cargo de comandante-geral da corporação. Ela estava a frente da corporação de fevereiro de 2024 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal Ana Paula Habka tomará posse como assessora especial da governadora do DF, Celina Leão (PP), nesta quarta-feira (15/4), conforme apurou o Correio. Ana Paula atuará na área administrativa no gabinete de Celina. A nomeação da ex-comandante foi publicada no Diário Oficial distrital desta terça-feira (14/4).

Ana Paula deixou o cargo de comandante em março deste ano. “Deixo o comando com a tranquilidade de quem cumpriu sua missão, com uma equipe fortalecida, processos estruturados e uma corporação preparada para seguir avançando. A renovação é parte da nossa essência”, afirmou a coronel, à época, em entrevista à coluna CB Poder.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A coronel é a segunda mulher a ocupar o cargo de comandante-geral da corporação. Ela estava a frente da PMDF desde fevereiro de 2024. A passagem formal do comando da PM será realizada na semana que vem. O novo comandante-geral será o coronel Rômulo Flávio Mendonça Palhares.