TJDFT tem missão de pacificar a sociedade brasiliense, diz desembargador

Segundo o desembargador, maior desafio do Judiciário é garantir que todos os cidadãos tenham acesso à Justiça - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O 1º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), desembargador Roberval Belinati, declarou nesta terça-feira (14/4) que a corte tem como missão pacificar a sociedade brasiliense e dar a todos os cidadãos da capital acesso à Justiça.

Segundo Belinati, o TJDFT atua 24 horas por dia, com mais de 10 mil funcionários, funcionando para atender a população na resolução de conflitos. Para ele, dar acessibilidade ao sistema de Justiça é o maior desafio atual do tribunal.

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“Temos hoje 10 mil pessoas que trabalham no tribunal, quase 400 magistrados. A competência do nosso tribunal é a pacificação social. Imagine se o Estado não tivesse Justiça, o que seria da sociedade? Quem é que resolveria os conflitos de interesse? Haveria o caos total, ou seja, o poder do mais forte sobre o mais fraco”, comentou o desembargador.

Belinati participou do evento CB Debate "Brasília, 66 anos – Uma cidade em constante transformação", realizado pelo Correio em homenagem ao aniversário da capital federal, celebrado no dia 21 de abril, e conversou com o jornal pouco antes do debate.

“A qualquer momento do dia em que você precisar de um juiz, de um desembargador, para resolver uma emergência, haverá. Você vai encontrar um magistrado de plantão falando em nome do Judiciário. Então nós, do TJDFT, temos essa missão de pacificar a sociedade, levar a tranquilidade e a solução dos problemas para as nossas famílias”, frisou.

O desembargador também destacou a importância da capital federal para a sua carreira como magistrado. “Eu espero para Brasília uma cidade cada vez mais amorosa. É a terra da esperança, do amor, da alegria. É onde vivemos cuidando dos nossos filhos, netos e amigos. Me perguntam ‘até quando você vai morar em Brasília?’. Até quando Deus permitir”, disse o magistrado.

Brasília 66 anos

Gratuito e aberto ao público, o debate “Brasília 66 Anos: uma cidade em constante transformação” reúne autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir os rumos políticos, econômicos e sociais da capital. O encontro ocorre no auditório do Correio Braziliense, com transmissão ao vivo nos canais do jornal, e propõe uma reflexão sobre as mudanças que marcaram a cidade ao longo das últimas décadas. A iniciativa busca promover o diálogo e contribuir para o planejamento do futuro de Brasília.