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BRASÍLIA 66 ANOS

Correio Braziliense: para sempre, as primeiras páginas da capital

O Correio Braziliense divide a certidão de nascimento com Brasília e permanece como o principal guardião dos arquivos e das transformações da cidade, com um olhar para o futuro

Redação do Correio Braziliense: integração entre o digital e o impresso - (crédito: Ed Alves/CB)
Redação do Correio Braziliense: integração entre o digital e o impresso - (crédito: Ed Alves/CB)

Correio Braziliense e Brasília dividem a mesma certidão de nascimento. Em 21 de abril de 1960, enquanto o país voltava os olhos para a nova capital, o jornal fundado por Assis Chateaubriand rodava sua edição número um, consolidando-se como o primeiro registro histórico da cidade que surgia no Planalto Central. Naquela ocasião, o som das rotativas se misturava ao barulho das festividades da inauguração, marcando o início de uma simbiose entre o impresso e o concreto que perdura até hoje, incluindo a tecnologia digital.

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O nome escolhido foi um resgate estratégico: uma homenagem ao periódico de Hipólito José da Costa, editado em Londres em 1808. Ao retomar esse título, Chateaubriand conectava o projeto modernista de Juscelino Kubitschek às raízes da própria imprensa brasileira, conferindo à nova capital uma linhagem intelectual e histórica imediata. O jornal não apenas acompanhou a construção, como deu voz e rosto aos candangos e pioneiros que, até então, eram personagens de um canteiro de obras, documentando o esforço humano por trás das curvas de Oscar Niemeyer e do traçado de Lucio Costa.

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Nas décadas seguintes, as páginas do Correio transformaram-se no principal arquivo da identidade brasiliense. Em meio à poeira e ao concreto, o jornal ajudou a sedimentar o cotidiano das superquadras e a vida política nacional que passava a pulsar no Eixo Monumental. Por meio de uma cobertura que equilibra as decisões do poder e as demandas urbanas, o veículo firmou-se como o diário que acompanhou a evolução da cidade. 

  • Rainha Elizabeth II e príncipe Philip visitam Brasília em 1968
    Rainha Elizabeth II e príncipe Philip visitam Brasília em 1968 Correio Braziliense/CB/Reprodução
  • Vista aérea do antigo prédio do Correio Braziliense em 1960
    Vista aérea do antigo prédio do Correio Braziliense em 1960 Divulgacao
  • O jornalista Ari Cunha (E) e o contador dos Diários Associados, João Domingos
    O jornalista Ari Cunha (E) e o contador dos Diários Associados, João Domingos Arquivo CB/CB/D.A Press

Ao longo de sua trajetória, o jornal funciona como um espelho das transformações sociais do DF, documentando o nascimento das regiões administrativas, a chegada das primeiras universidades e a consolidação de uma cultura tipicamente local, que mistura influências de todos os cantos do país. O Correio foi o veículo que primeiro noticiou a chegada da luz elétrica nas quadras, a inauguração de escolas e os desafios de uma população que aprendia a viver em uma cidade planejada.

Além de registrar o progresso físico, o jornal consolidou-se como o espaço de debate para as grandes questões que moldaram a autonomia política do DF. Das campanhas pelas Diretas Já à luta pela representação política própria, o Correio esteve presente em cada embate, servindo de elo entre os anseios da população e o poder público. Essa função de vigilância e serviço reafirma que, muito além de um veículo de notícias, o jornal permanece como um pilar institucional indispensável para a democracia e para o amadurecimento social da capital.

Mais de seis décadas depois, o Correio permanece como a memória impressa — e digital — de uma capital que nasceu com a missão de ser o futuro, mantendo-se como a principal fonte de registro dos sonhos realizados e dos novos desafios da cidade, renovando diariamente seu compromisso com a história que ainda está sendo escrita.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 21/04/2026 03:00
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