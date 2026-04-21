Brasília 66: pioneiros de um grande futuro

Criada para receber o futuro, Brasília segue sempre olhando para frente, sem, é claro, esquecer dos sonhos dos que desbravaram o Planalto Central até a inauguração da Capital da Esperança, em 21 de abril de 1960. Brasília foi tecida com os fios da perseverança, de geração a geração. A capital ganhou corpo, se agigantou, mas não perdeu a essência. Inovação e tradição andam juntas pelas quadras e superquadras. É uma cidade construída por pessoas, cujo pertencimento a esse quadradinho se reflete nas entrevistas deste caderno especial.
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O presidente do Correio, Guilherme Machado, gosta de destacar que Brasília "é símbolo de um Brasil moderno, que cresce sem perder a essência". Ana Dubeux, diretora de Redação, ressalta a matriz humanista da cidade, que acolhe quem chega. "É sempre gratidão", destaca.
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O cronista Severino Francisco enfatiza a vocação da cidade. "Para mim, Brasília é a utopia do que o Brasil poderia ser, apesar de ter se tornado uma cidade distópica. Mas esse estado é circunstancial, é um estado de exceção. A verdadeira vocação de Brasília é a utopia", diz. Recém-formado, o jovem repórter Luiz Fellipe Alves está descobrindo a capital do país, "é um lugar que reúne culturas do Brasil e do mundo inteiro". Brasília é essa mistura de bons sentimentos, afinal, somos todos pioneiros de um grande futuro.
Confira o especial de aniversário completo:
- Correio Braziliense: para sempre, as primeiras páginas da capital
- Beirute: seis décadas como uma referência da capital
- Meu encontro com Brasília: cidade para renascer
- Brasília e vinho: um sonho que deu resultado
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- Identidade de Brasília: salão de beleza reflete transformação
- Meu encontro com Brasília: uma utopia pessoal
- Carioca muito candanga: Brasília me convidou a brincar com emoções
- Infinu, na Asa Sul, movimento economia criativa na cidade
- Geração de empreendedores transformam ideias em projetos
- Lúcia Willadino Braga, precursora da reabilitação humanizada
- O Plano é Piloto, mas o piloto é o homem
- Para reitora, UnB segue como formadora de pioneiros
- Trabalho de pesquisador da Embrapa deixa legado para o amanhã
- Associação fundada por casal ajuda a conviver com a Doença de Parkinson
- Padaria Artesanal tem forte atuação em Brasília com receita de empatia
- "Preservar a história para construir o futuro", diz presidente do IHG
- Livro traz fotografias inéditas da cidade que surgia no Planalto Central
- Confira relatos de pioneiras que sonharam e se emocionaram com JK
- Brasília acontece nas sombras das árvores, entre Blocos e Quadras
- Um engenheiro florestal na luta pela defesa do Cerrado
- Serrinha do Paranoá: uma joia de relevância ambiental
- No coração do Plano, memória se converte em futuro
- Meu encontro com Brasília: Brasiliências
- "Morar no Plano é uma dádiva", diz artista
- Do improviso a rotina esportiva: onde o Brasil aprendeu a marchar
- Reco do Bandolim mistura chorinho com suingue candango
- Meu encontro com Brasília: berço, luta e movimento
- Para músicos, o negócio é carnavalizar o rock
- Movimento transforma centro da cidade em espaço de vida e cultura
- Um sonho feito de páginas de livros de literatura
- Meu encontro com Brasília: símbolo da utopia