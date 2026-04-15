Vídeo: sinistro de trânsito no Eixão Sul deixa três pessoas feridas

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio



Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros e uma moto, no Eixão Sul, na altura da SQS 112, na noite dessa terça-feira (13). Os três motoristas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhados para o hospital, todos conscientes e orientados.

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Veja o vídeo:

O acidente aconteceu por volta das 18h40. Pelas imagens é possível ver a colisão frontal entre um Hyundai IX 35 e um Jeep Commander, ambos de cor branca, que seguiam em direções distintas. Após a colisão, um dos carros perdeu o controle da direção e também se chocou com uma moto que estava passando pela via. A parte frontal dos dois carros foram destruídas.

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Por conta do acidente, os bombeiros bloquearam as três faixas do Eixão, sentido norte, além de uma faixa central e uma faixa sentido saída sul. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.