Vídeo: sinistro de trânsito no Eixão Sul deixa três pessoas feridas

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio
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Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros e uma moto, no Eixão Sul, na altura da SQS 112, na noite dessa terça-feira (13). Os três motoristas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhados para o hospital, todos conscientes e orientados.
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Veja o vídeo:
O acidente aconteceu por volta das 18h40. Pelas imagens é possível ver a colisão frontal entre um Hyundai IX 35 e um Jeep Commander, ambos de cor branca, que seguiam em direções distintas. Após a colisão, um dos carros perdeu o controle da direção e também se chocou com uma moto que estava passando pela via. A parte frontal dos dois carros foram destruídas.
Por conta do acidente, os bombeiros bloquearam as três faixas do Eixão, sentido norte, além de uma faixa central e uma faixa sentido saída sul. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.