Comércio varejista do DF tem maior alta mensal desde outubro

Na comparação com fevereiro de 2025, o volume de vendas no DF apresentou crescimento de 4,8%, sem ajuste sazonal - (crédito: Whisk/Google IA)

O volume de vendas do comércio varejista no Distrito Federal cresceu 1,7% em fevereiro de 2026 na comparação com janeiro, considerando dados com ajuste sazonal. O resultado representa a maior variação mensal desde outubro de 2025. No mesmo período, o desempenho do DF superou a média nacional, que registrou alta de 0,6%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (15/4).

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Na comparação com fevereiro de 2025, o volume de vendas no DF apresentou crescimento de 4,8%, sem ajuste sazonal. O desempenho também se mantém positivo no acumulado do ano, com alta de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço foi de 4,1% na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores.

Outro indicador relevante é a receita nominal de vendas, que representa o valor total arrecadado pelo comércio sem descontar a inflação. Em fevereiro, esse indicador cresceu 1,7% em relação a janeiro, com ajuste sazonal. Na comparação anual, a alta foi de 5,9%.

Varejo ampliado também registra alta

O chamado varejo ampliado, que inclui setores como veículos, motos, peças, material de construção e atacado de alimentos, também apresentou crescimento no Distrito Federal.

Em fevereiro, houve alta de 1,2% na comparação com janeiro. Já em relação ao mesmo mês de 2025, o avanço foi de 1,6%. Esse indicador amplia a análise do desempenho do comércio ao incluir segmentos que não fazem parte do varejo tradicional, oferecendo uma visão mais completa da atividade econômica.

Setores em alta no DF

Entre os oito grupamentos pesquisados pelo IBGE, quatro registraram crescimento no volume de vendas em fevereiro na comparação anual.

O destaque foi o segmento de outros artigos de uso pessoal e doméstico, com alta de 18,7%. Esse grupo mantém trajetória de crescimento desde abril de 2025.

Na sequência, aparecem os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, com aumento de 11,0%, em alta desde maio de 2025.

O setor de móveis e eletrodomésticos registrou crescimento de 10,7%, marcando a segunda alta consecutiva. Já hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançaram 5,7%, mantendo tendência positiva desde abril de 2025.

Segmentos com queda nas vendas

Por outro lado, quatro grupamentos apresentaram queda no volume de vendas no mesmo período.

O recuo mais expressivo foi observado em equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com queda de 40,6%. Esse segmento acumula três meses consecutivos de retração.

O setor de tecidos, vestuário e calçados caiu 8,0%, registrando o sexto mês seguido de queda. Combustíveis e lubrificantes tiveram redução de 4,4%, mantendo tendência negativa desde junho de 2025.

Já o segmento de livros, jornais, revistas e papelaria apresentou queda de 2,6%, interrompendo uma sequência de resultados positivos iniciada em março de 2025.

O que é a Pesquisa Mensal de Comércio

A Pesquisa Mensal de Comércio, conhecida como PMC, é um levantamento realizado pelo IBGE para acompanhar o desempenho do comércio varejista no Brasil.

A pesquisa analisa a receita bruta de empresas formalmente constituídas com 20 ou mais empregados, cuja principal atividade é o comércio varejista. Os dados permitem observar tanto o volume de vendas quanto a receita nominal.

Criada em 1995, a PMC divulga resultados mensais para o Brasil e para as unidades da federação. O estudo também inclui o varejo ampliado, que agrega setores como veículos e materiais de construção.

A próxima divulgação da pesquisa, referente a março de 2026, está prevista para 13 de maio.