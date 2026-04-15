Réu pela chacina desmente mentor e dispara: "Ele comandava tudo"

Segundo dia de julgamento de chacina tem previsão de ouvir 10 testemunhas. Na primeira sessão, na segunda-feira (13/4), seis pessoas foram ouvidas pelo Tribunal do Júri. Os depoimentos fazem parte da fase de oitiva do processo - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Em depoimento ao Tribunal do Júri, Fabrício Silva, um dos réus pela chacina que matou 10 pessoas da mesma família, contrariou a versão apresentada por Gideon Batista e afirmou que o acusado foi o responsável por liderar o plano criminoso de extermínio.

Segundo ele, Gideon e Horácio Carlos exerciam o comando das ações, enquanto os demais atuavam sob ordens diretas. Carlomam dos Santos, um dos acusados, atuava na parte “operacional”, tanto nas execuções quantos nos sequestros.

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Fabrício relatou que foi procurado por Gideon com a promessa de obtenção de dinheiro, sem detalhamento inicial do plano. “Ele disse que daria muito dinheiro e que o Horácio já tinha aceitado”, afirmou. De acordo com o réu, foi a partir desse contato que passou a se envolver, ainda que, segundo sustenta, sem conhecimento prévio da dimensão dos crimes.

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Com o plano em ação, Fabrício foi designado a vigiar o cativeiro onde ficaram as vítimas Renata Belchior, Gabriela Belchior, Cláudia Regina Marques e Ana Beatriz. Em relação a Marcos Antônio, esquartejado e enterrado no quintal da casa, disse tê-lo visto uma vez na residência ainda com vida.

Segundo ele, sua função se restringia a tarefas como preparo de alimentos, enquanto Carlomam mantinha contato direto com as vítimas. “Não tinha nada contra elas”, disse.

Ainda conforme o depoimento, ele decidiu deixar o grupo após tomar conhecimento da morte de Renata e Gabriela. “Fiquei nervoso quando soube. Abandonei, mas não ia entregar eles”, declarou. Fabrício relatou que chegou a ser chamado de volta dias depois, sob a alegação de que ainda era necessário para a continuidade do plano.

O réu também alegou que Gideon determinou o sequestro de Thiago Belchior por suspeitar que ele poderia comprometer a ação. Por fim, sustentou que não participou das mortes. “Gideon e Horácio comandavam tudo”, afirmou.