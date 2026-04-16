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Agências do trabalhador oferecem 947 vagas de emprego nesta quinta-feira (16/4)

Candidatos podem se inscrever pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente nas unidades, em horário comercial

Quase mil vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do DF nesta quinta (16/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Quase mil vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do DF nesta quinta (16/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 947 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (16/4). Desse total, 37 vagas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Há 10 postos para empacotador em Águas Claras, com salário de R$ 1.700, além de 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 12 para ajudante de carga e descarga de mercadorias e cinco para auxiliar de cozinha, todas localizadas na Zona Industrial do Guará, com remunerações que variam entre R$ 1.621 e R$ 1.753.

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Para o público em geral, os maiores salários oferecidos são para quatro vagas de pedreiro, na região de Taguatinga Sul, com remuneração de R$ 2.633, e cinco oportunidades para chefe de serviço de limpeza, no Jardim Botânico, com salário de R$ 2.625.

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Todas as vagas contam com benefícios adicionais. Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível no momento, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado para futuras seleções, já que o sistema cruza automaticamente o perfil dos trabalhadores com as demandas das empresas.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 16/04/2026 06:00
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