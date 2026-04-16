Agências do trabalhador oferecem 947 vagas de emprego nesta quinta-feira (16/4)

Quase mil vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador do DF nesta quinta (16/4) - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 947 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (16/4). Desse total, 37 vagas são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Há 10 postos para empacotador em Águas Claras, com salário de R$ 1.700, além de 10 vagas para auxiliar de armazenamento, 12 para ajudante de carga e descarga de mercadorias e cinco para auxiliar de cozinha, todas localizadas na Zona Industrial do Guará, com remunerações que variam entre R$ 1.621 e R$ 1.753.

Para o público em geral, os maiores salários oferecidos são para quatro vagas de pedreiro, na região de Taguatinga Sul, com remuneração de R$ 2.633, e cinco oportunidades para chefe de serviço de limpeza, no Jardim Botânico, com salário de R$ 2.625.

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Todas as vagas contam com benefícios adicionais. Os interessados podem participar dos processos seletivos cadastrando o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecendo a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga compatível no momento, o cadastro permanece ativo e pode ser utilizado para futuras seleções, já que o sistema cruza automaticamente o perfil dos trabalhadores com as demandas das empresas.