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Itaú confirma negociação por ativos do BRB

Segundo a instituição, "uma de suas subsidiárias celebrou instrumento por meio do qual se comprometeu a adquirir, mediante o cumprimento de determinadas condições, certos ativos do Banco de Brasília S.A."

Mercado está de olho nos ativos do BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)
Mercado está de olho nos ativos do BRB - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Itaú Unibanco informou, nesta quarta-feira (15/4), que uma de suas subsidiárias firmou compromisso para adquirir ativos do Banco de Brasília (BRB), após questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre notícia veiculada no Correio.

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A solicitação de esclarecimentos foi motivada por uma reportagem publicada na terça-feira (14/4) que mencionava o interesse de grandes bancos em ativos do BRB, incluindo negociações envolvendo carteiras de crédito com aval da União.

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Em resposta, o Itaú confirmou a existência de um instrumento que prevê a aquisição de determinados ativos, condicionada ao cumprimento de requisitos. Segundo a instituição, “uma de suas subsidiárias celebrou instrumento por meio do qual se comprometeu a adquirir, mediante o cumprimento de determinadas condições, certos ativos do Banco de Brasília S.A.”.

O banco destacou, ainda, que “os valores envolvidos na referida transação são imateriais para a Companhia, de acordo com os seus critérios”, motivo pelo qual “tal transação não se qualifica como fato relevante para o Itaú Unibanco para fins da legislação”.

A companhia não informou quais ativos estão sendo negociados nem detalhou os valores da transação. 

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 15/04/2026 21:47
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