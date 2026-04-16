Paulo Henrique Costa é levado pela PF em Operação Compliance Zero

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) deixou o apartamento em que vive, no Noroeste, dentro de uma viatura da Polícia Federal, às 8h40 da manhã desta quinta-feira (16/4). Ele é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades na compra de ativos podres do Banco Master.
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O ex-presidente do BRB foi preso no âmbito da 4ª fase da Operação Compliance Zero. Policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.
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Investigação
As investigações tiveram início em 2024, a partir de solicitação do Ministério Público Federal, e já passaram por três fases anteriores, cada uma voltada a diferentes frentes do esquema. O principal foco são operações ligadas ao Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.
Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A primeira fase da operação foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, com o objetivo de reunir provas iniciais sobre a atuação do grupo. Na ocasião, Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez.
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Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais