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CASO MASTER

Paulo Henrique Costa é levado pela PF em Operação Compliance Zero

Paulo Henrique Costa presidiu o banco por sete anos e foi preso na manhã desta quinta-feira (16/4) no âmbito da operação Compliance Zero

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso na manhã desta quinta-feira - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, foi preso na manhã desta quinta-feira - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) deixou o apartamento em que vive, no Noroeste, dentro de uma viatura da Polícia Federal, às 8h40 da manhã desta quinta-feira (16/4). Ele é investigado no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades na compra de ativos podres do Banco Master.

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O ex-presidente do BRB foi preso no âmbito da 4ª fase da Operação Compliance Zero. Policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.

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Investigação

As investigações tiveram início em 2024, a partir de solicitação do Ministério Público Federal, e já passaram por três fases anteriores, cada uma voltada a diferentes frentes do esquema. O principal foco são operações ligadas ao Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A primeira fase da operação foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, com o objetivo de reunir provas iniciais sobre a atuação do grupo. Na ocasião, Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez.

 
 
 
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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Por Beatriz Mascarenhas*, Ana Carolina Alves e Adriana Bernardes
postado em 16/04/2026 09:02 / atualizado em 16/04/2026 09:18
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